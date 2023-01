Glatteis führt zu zahlreichen Unfällen

Aus Sicht der Kreispolizeibehörde verlief der Morgen weniger dramatisch. „Wir hatten vermutet, dass es aufgrund der Wetterlage schlimmer wird“, sagte Pressesprecherin Nadine Juds, die in Coesfeld und Lette lediglich drei Verkehrsunfälle auf vereisten Straßen verzeichnete. Auf der Rekener Straße in Coesfeld kam es um kurz vor fünf Uhr zu einem Blechschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. In der Bauerschaft Beikel in Lette stürzte eine Rollerfahrerin, die sich dabei leicht verletzte. Ein dritter Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf der Paßstiege in Lette. Dort kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, der Fahrer blieb unverletzt. Im Laufe des Tages entspannte sich die Lage.

An einigen Coesfelder Schulen startete der Unterricht gestern mit Verspätung, weil Schüler und Lehrer mit den widrigen Straßenverhältnissen zu kämpfen hatten. „Wir haben Kühl-akkus an die Kinder verteilt, die unterwegs gestürzt sind“, hieß es aus der Montessori-Schule.