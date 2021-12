Gleichberechtigung ist angestrebtes Ziel

Es ist ein Thema, das in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen immer wieder für Diskussionsstoff sorgt: Das Kommunale Abgabegesetz (KAG), nach dem Anlieger an bestimmten Straßenbauarbeiten finanziell beteiligt werden müssen. Seit Januar 2020 besteht die Möglichkeit für Grundstückseigentümer im Innenbereich, einen Zuschuss von 50 Prozent der Baukosten vom Land zu erhalten. Das gilt allerdings nicht für den Außenbereich. Um eine Gleichbehandlung aller Coesfelder zu erreichen, stellt die Stadt seit mehreren Monaten Überlegungen an, wie künftig mit der Erhebung der KAG-Beiträge im Außenbereich umgegangen werden kann. Der Rat stimmte in seiner jüngsten Sitzung bei zwei Gegenstimmen der Familien-Fraktion dafür, dass das mit festgelegten Einheitswerten passieren soll.

Ohnehin ist es so, dass bei der Sanierung von Wirtschaftswegen drei Meter Ausbaubreite zugrunde gelegt werden – unabhängig davon, wie breit die Straße de facto ausgebaut wird. Im Wegekonzept für den Außenbereich sind die Straßen in unterschiedliche Kategorien gegliedert: Anliegerwege (Kategorie 1), Hauptverbindungswege (2) und Hauptverkehrswege (3). Grob zusammengefasst richtet sich die Einstufung nach der Bedeutung der Wege für die Öffentlichkeit. Unterschiedlich stark werden die Straßen dementsprechend ausgebaut. Die Anlieger müssen dafür verschiedene Prozentsätze der Kosten tragen: 80 Prozent in Kategorie 1, 60 in Kategorie 2 und 40 in Kategorie 3.

Trotzdem fallen die umlagefähigen Kosten in den verschiedenen Bauerschaften unterschiedlich hoch aus, weil sich die Untergrundbeschaffenheiten teils stark unterscheiden. Um nicht nur für eine Gleichbehandlung zwischen Anliegern im Innenbereich, sondern auch im Außenbereich untereinander zu sorgen, hat das Fachteam Tiefbau die Kosten für die Herstellung von asphaltierten Wegen in den drei Kategorien kalkuliert. So wurden die Einheitssätze je laufendem Meter (bei drei Metern Ausbaubreite) festgelegt: 46,68 Euro in Kategorie 1, 73,32 Euro in Kategorie 2 und 111,93 Euro in Kategorie drei. Die zu zahlenden Kosten nähern sich aufgrund der unterschiedlichen Prozentsätze an (siehe Infobox), die restlichen Kosten verbleiben bei der Stadt. Der Vorteil dieses Verfahrens ist nun, dass Landwirte bereits im Vorfeld einer Maßnahme die Kosten überschlagen können, die auf sie zukommen werden.

Bevor der Politik diese Planungen vorgestellt wurde, haben Präsenzveranstaltungen stattgefunden, in der Vertreter der Stadtverwaltung die Landwirtschaftlichen Ortsvereine über das Vorhaben informierten und das Modell anhand von Beispielrechnungen vorstellten. Überwiegend positiv fielen die Rückmeldungen aus, auch die Politik stimmte jetzt zu. Die neue Satzung ist bereits in Kraft.