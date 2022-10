Glimpflicher Brand, schwierige Unterbringung

Kellerbrand in Flüchtlingsunterkunft am Lübbesmeyerweg

Coesfeld

(fab). Das Aufgebot der Feuerwehr war groß: 32 Einsatzkräfte rückten an, als sie zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft am Lübbesmeyerweg gerufen wurden. Aus noch unbekannter Ursache hatten im Keller des Mehrfamilienhauses am Dienstagmittag zwei Matratzen gebrannt. Die Polizei ermittelt zur Brandusache. Trotz starker Rauchentwicklung im Haus wurde niemand verletzt. Drei Personen, die sich im Gebäude befunden hatten, bedurften nach Sichtung durch das Rettungspersonal keiner Behandlung. Das Feuer selbst war schnell gelöscht.