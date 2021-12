Glücksbringer im neuen Amt

Hubert Erfmann hat es in seinem jahrzehntelangen Berufsleben oft erfahren. „Klar“, sagt er. „Das kommt immer wieder vor, dass die Leute einen für einen Glücksbringer halten. Dann wollen sie einem auf die Schulter klopfen und wundern sich, dass danach ihre Hand dreckig ist“, schmunzelt er. Und Klaus Riermann ergänzt: „Oder sie wollen an einem der goldenen Knöpfe am Kehranzug drehen. Das soll ja auch Glück bringen.“

Für die beiden Schornsteinfegermeister ist es jetzt mit dem Glücksbringer-Image aber vorbei und mit dem Berufsleben auch, denn beide gehen zum Jahresende in den Ruhestand. Ihre Aufgaben als offiziell bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger übernehmen Christian Brüning als Nachfolger von Hubert Erfmann für einen Teil Coesfelds und Lette und Mike Kösters in der Nachfolge von Klaus Riermann für den Kehrbezirk Rosendahl.

Um offiziell bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger zu werden, muss man sich auf einen freien Kehrbezirk bewerben. Nicht nur der Meistertitel, auch Berufserfahrung und die Anzahl und Art von Fortbildungen sind wichtig, erklärt Christian Brüning. Die hoheitlichen Aufgaben des Bezirksschornsteinfegers sind die Überprüfung von neu errichteten oder geänderten Feuerstätten von der Zentralheizung bis zum offenen Kamin, Bauabnahmen und das Führen eines Kehrbuchs. Außerdem kooperiert er mit der Feuerwehr, etwa wenn sich ein Kaminbrand ereignet hat. Für diese Aufgaben sind ab sofort in ihren jeweiligen Kehrbezirken Christian Brüning und Mike Kösters verantwortlich.

Sie machen deutlich, dass Schornsteinfeger heute auch vor allem Energieberater sind und immer mehr auch die Reinigung von Lüftungsanlagen übernehmen, die heute vor allem in Neubauten immer öfter zum Standard werden. Wie sehr sich das Berufsbild verändert hat, können die beiden künftigen Ruheständler noch aus eigener Erfahrung berichten. „Ich war bei meinem Vater in der Lehre. Der hat mir noch beigebracht, wie man an den großen Herdfeuern von unten in den Kamin klettert und dabei den Kehrbesen bewegt“, berichtet Klaus Riermann. Ein bisschen Idylle gehörte früher auch dazu, erinnert sich Hubert Erfmann: „Wenn man bei den Bauern zum Kehren war, kam man anschließend oft mit an den Tisch und hat ein ordentliches Frühstück oder Mittagessen bekommen.“

Heute gehören eher das Ermitteln von Messwerten und viele andere bürokratische Notwendigkeiten zu den Aufgaben eines Schornsteinfegers. Von anno dazumal ist seine Kleidung, die auch längst nicht mehr ständig zum Einsatz kommt.

Glück im neuen Jahr können Hubert Erfmann und Klaus Riermann jetzt selbst für ihren Ruhestand gebrauchen. Und Mike Kösters und Christian Brüning Glück im neuen Amt.