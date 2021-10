Goxeler Kinder lernen „Nein darf sein“

Coesfeld

Endlich nach anderthalb Jahren Corona-Wartezeit konnte jetzt ein Gewaltpräventionskurs vom Kinderschutzbund (Kreisverband Coesfeld) für Kinder aus Goxel durchgeführt werden. Geplant war er eigentlich schon im März 2020, für 14 Jungen und Mädchen der 4. und 5. Klasse. Daniela Bäumer-Lanfer hatte als engagierte Mutter Freunde ihres Sohnes aus Goxel, Stevede und Flamschen angesprochen, ob sie nicht Lust an einem Aufbau- beziehungsweise Vertiefungskurs zu „Mut tut gut“, mit dem Titel „Nein darf sein“ hätten. Sie organisierte und kooperierte die Anmeldung, suchte nach einem Sponsor für den Kurs, der in der Sparkassenstiftung gefunden wurde, und nahm Kontakt zum Kinderschutzbund auf. Dort wurde die Initiative sehr begrüßt. Gerade zum Schulwechsel ist es wichtig, die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu stärken, Kinder stark zu machen, ihre Konflikte- und Handlungsfähigkeit zu trainieren und sie so vor Gewalt und sexuellem Missbrauch zu schützen. Ein weiteres großes Thema ist in dieser Zeit das Handy und die Nutzung verschiedener Apps sowie der Umgang mit Social Media.