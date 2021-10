Grimpinger Hof vor dem Aus

Coesfeld

Der Grimpinger Hof steht vor dem Aus. Nach dem Umwelt- und dem Planungsausschuss hat nun auch der für die Finanzen der Stadt zuständige Hauptausschuss das geplante Projekt abgelehnt. Folgt der Rat in seiner Sitzung am 28. Oktober diesen Beschlüssen – was als sehr wahrscheinlich gilt –, ist die Idee eines Kleintierparks und Lernorts im Stadtpark endgültig gescheitert.

Von Ulrike Deusch