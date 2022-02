Große Flächen und ein Hintertürchen

Großflächig oder kleinteilig – das war die Frage im Rat, der nun eine Entscheidung zur Aufteilung der Gewerbegrundstücke am Letter Bülten treffen sollte. Einigkeit hatte es dazu in den Ausschüssen nicht gegeben. Der Bezirksausschuss hatte sich für eine teilweise kleinteilige Variante ausgesprochen, der Haupt- und Finanzausschuss dagegen.

Die Verwaltung war vom Bezirksausschuss beauftragt worden, die Auswirkungen einer kleinteiligeren Aufteilung zu prüfen. Dabei war die Verwaltung auf rund 300 000 Euro zusätzliche Kosten gekommen und hatte noch zahlreiche weitere Gründe dagegen angeführt. So gebe es einen hohen Bedarf an großen Gewerbeflächen und am Letter Bülten die seltene Gelegenheit, diese auch zu entwickeln. Demgegenüber stünden vergleichsweise wenige Unternehmen mit Bedarf an kleineren Flächen. Für fast alle von ihnen käme auch eine Ansiedlung im neu entstehenden Gewerbegebiet an der Mühle Krampe infrage, wo ohnehin kleinere Flächen geplant seien. Zudem gehe durch die kleinteiligere Aufteilung rund 1200 Quadratmeter Fläche verloren. Und schließlich könne dadurch sogar die Entwicklung aller anderen Gewerbeflächen im Stadtgebiet blockiert werden. Denn ohne eine sofortige Bebauung würden weitere Flächen landesplanerisch nicht genehmigt.

„Wir möchten, dass es schnell geht“, so der Erste Beigeordnete Thomas Backes. Dafür müssten es zunächst die großen Flächen sein. „Sonst bleibt das Gebiet da liegen.“ Gleichzeitig könne man auch eine Möglichkeit zur nachträglichen Umwidmung der letzten Teilfläche schaffen.

Dennoch warb die CDU erneut für die Variante, die östlichste Fläche für die Ansiedlung kleinerer Betriebe aufzuteilen. „Es sind nur 15 Prozent der Gesamtfläche“, argumentierte Bernhard Kestermann. Zugleich gebe es „unbedingten Bedarf.“ Kleine Betriebe vor Ort seien wichtig für das Dorfleben.

„Wir sind für eine großteilige Aufteilung, aber nicht gegen kleinere Betriebe“, sagte Thomas Stallmeyer (SPD). Werde die vierte Fläche nicht gebraucht, könne man die Einteilung ja noch ändern, aber sonst solle sie vergeben werden. „Wir wollen keine Reserveflächen schaffen, sondern einen akuten Bedarf decken“, entgegnete der CDU-Fraktionsvorsitzende Gerrit Tranel.

Und so brauchte es eine Sitzungsunterbrechung und einen geänderten Beschlussvorschlag, um alle zufrieden zu stellen. Dieser lautet: Das Gewerbegebiet wird zunächst für die Ansiedlung großer Betriebe und somit in maximal vier Teilflächen aufgeteilt. Gleichzeitig gibt es eine Hintertür: Vor Umsetzung der Erschließung soll erneut abgestimmt werden, um eine Änderung zugunsten von kleinteiligeren Flächen möglich zu machen. Dies beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig.

Schon am Mittwoch ist das Gewerbegebiet erneut Thema in der Politik. In einer gemeinsamen Sitzung von Umwelt-, Planungs- und Bezirksausschuss geht es unter anderem um die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebrachten Bedenken zum Hochwasserschutz. Auch ein Antrag der Grünen zu Dachbegrünung und PV-Anlagen steht zur Debatte.