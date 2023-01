Große Unterstützung von allen Seiten

Coesfeld

„Das ist aber viel Geld für die armen Kinder“, staunte die vierjährige Elin, beim Abgeben der Sammeldose ihrer Gruppe und dem Zählen im Pfarrheim. Elin gehörte zu einer der jüngsten, die als Sternsinger unterwegs war. Geschafft – angesichts der Anstrengungen und sichtlich mit Stolz: Über die Freude und den Dank, der den Gruppen an den Haustüren entgegengebracht wurde. Aus dem Engagement der rund 460 Mädchen und Jungen mit ihren Begleitern, die in den drei Kirchengemeinden Anna Katharina, St. Lamberti und St. Johannes Lette mit der gesegneten Kreide und den Segensaufklebern ausgesandt wurden, summiert sich das Ergebnis zu einem Spendenerlös von rund 52 000 Euro in Coesfeld und Lette. Die gesammelte Summe erhöht sich erfahrungsgemäß in den Tagen nach der Aktion, da noch Spenden in den Pfarrbüros abgegeben oder überwiesen werden.