Großer Andrang in den Testzentren

Vor dem Drive-in an der Borkener Straße stehen die Autos Schlange, an der Corona-Teststelle bei Heuermann in der Süringstraße die Fußgänger. Uschi Aupers-Schneider berichtet von großem Andrang auf dem Parkplatz an der Fabrik, und im Café Central geben sich die Leute die Klinke in die Hand. Corona-Tests boomen – vor allem seit Dienstag die neuen Schutzmaßnahmen in Kraft getreten sind. Und dabei war der Run bereits zu Weihnachten groß: „Seit dem 23. 12. hat sich die Nachfrage kreisweit verdoppelt“, so DRK-Kreisvorstand Christoph Schlütermann. Zusätzliches Personal hat das DRK schon eingestellt. „Und wir haben eine höhere Trefferquote“, sagt Schlütermann und meint positive Ergebnisse.

Auch in der Teststation im Fotostudio Heuermann war die Nachfrage am Mittwochnachmittag groß. Das Bild zeigt Hitda Heuermann (l.) bei der Durchführung eines Schnelltests.

Zusätzlich zum Impfschutz ist ein negativer Schnelltest nun auch für viele Freizeitbereiche nötig – allen voran Sport in Innenräumen, Schwimmen, Wellness und Fitness. Dazu kommt die Feriensituation. Kinder und Jugendliche werden nicht mehr regelmäßig in der Schule getestet. Sie müssen aktuell für 2G-, 2G+- und 3G-Angebote bis zum Ferienende ein negatives Testergebnis einer Teststelle vorweisen. Und nicht zuletzt wirken sich die Feiertage mit Besuchen und Treffen aus.

„Zu uns kommen aktuell viele Familien, die mit den Kindern was unternehmen möchten, zum Beispiel ins Schwimmbad gehen“, berichtet Uschi Aupers-Schneider. Für Besuche im Krankenhaus und in den Senioreneinrichtungen ist 2G+ obligatorisch. „Viele Menschen möchten angesichts bevorstehender Treffen auch einfach vorsichtig sein oder sich sicher fühlen“, so Aupers-Schneider. Trotz des großen Andrangs herrscht keine Knappheit – weder an Tests noch an Personal. „Wir haben uns gut aufgestellt“, sagt sie. Für die Kleinen sind sogar Lollitests im Angebot.

Hartwig Heuermann hat in der Teststation im Fotostudio ähnliche Erfahrungen gemacht. „Der Andrang fing schon vor den Weihnachtstagen an.“ Seit Dienstag habe sich die Lage noch mal verschärft. Auch er erlebt die Coesfelder verantwortungsbewusst: „Wer sich in diesen Tagen zu zehnt treffen will, kommt oft vorher zum Test.“ Schon vor Weihnachten haben die Heuermanns Doppelschichten gemacht. „Personal zur Unterstützung ist nicht zu kriegen“, hat Heuermann erfahren. Beim Material sei die Lage entspannt. Kommen auch Ungeimpfte zum Testen? „Ja“, sagt Heuermann. „Aber die testen wir nur draußen.“ Auch Dr. Stephan Barrmeyer spürt in der Laurentius-Apotheke eine große Nachfrage. Er führt noch einen anderen Aspekt an: „Viele Menschen haben jetzt Urlaub, da entfällt die Chance, sich beim Arbeitgeber testen zu lassen.“