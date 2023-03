Großreinemachen mit vereinten Kräften

Frühjahrsputz ist angesagt. Am Samstag (25. 3.) sind alle Coesfelder aufgerufen, sich am Umwelttag zu beteiligen und öffentliche Wege, Plätze und Grünflächen von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. „Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen für eine saubere Stadt. Dafür brauchen wir Ihre tatkräftige Unterstützung. Machen Sie mit“, wirbt Bürgermeisterin Eliza Diekmann für die Teilnahme an der diesjährigen Müllsammelaktion in Coesfeld und Lette. Traditionell beteiligen sich viele Gruppen: Familien, Freundskreise, Nachbarschaften, Vereine und Verbände. Natürlich können auch Einzelpersonen aktiv werden. Wer mitmachen möchte, kann sich bis Mittwoch (15. 3.) bei der Stadtverwaltung anmelden. Das Anmeldeformular findet sich unter www.coesfeld.de/umwelttag. Auskunft gibt auch Julia Winking in der Stadtverwaltung (julia.winking@coesfeld.de), Tel. 9391112. Die Stadt weist darauf hin, dass es in Coesfeld keinen gemeinsamen Treffpunkt und keine feste Startzeit gibt. Jede Gruppe kann für sich entscheiden, ab wann, wie lange und in welchem Gebiet sie sammelt. Für alle Helfer stellt die Stadt Müllsäcke sowie Getränke und Grillgut zur Stärkung bereit, der Bedarf muss in der Anmeldung angezeigt werden.

Müllsammelaktion findet am 25. März in Coesfeld und Lette statt

Am 25. März werden freiwillige Helfer in Coesfeld und Lette unterwegs sein, um achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

In Lette übernimmt erneut der Heimat- und Verkehrsverein die Federführung und lädt alle Letteraner zur Teilnahme ein. Anmeldungen nimmt bis zum 22. März Edmund Böhm unter Tel. 1350 oder 0170/1270064 oder per Mail an home-boehm@t-online.de entgegen. Treffen aller Helfer ist am 25. März um 9.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Lette. Nach der Gebiets- und Gruppeneinteilung geht es los. Der Heimatverein bittet die Teilnehmer, Pkw mit Anhänger, Trecker mit Anhänger oder auch Handkarren mit dem entsprechenden Personal zur Verfügung zu stellen. Die Fahrzeugaufstellung ist auf dem Parkplatz am Gemeindeplatz, dort wird auch der Müllcontainer der Firma Remondis aufgestellt. Ein weiterer Container steht auf dem Hof Schmecken, Herteler 44. Müllsäcke stehen zur Verfügung. Neu ist, dass jeder Teilnehmer seine eigenen Schutzhandschuhe mitbringen muss. Es wäre auch gut wenn jeder eigene Warnkleidung mitbringt.

Nach getaner Arbeit treffen sich alle Gruppen gegen 12 Uhr am Gerätehaus, wo sie von Mitgliedern des Löschzugs Lette mit Grillwürstchen und Getränken versorgt werden. Die Verpflegung wird von der Stadt Coesfeld und Remondis gesponsert. Falls Gruppen zu anderen Tageszeiten sammeln möchten, sollten sie kurz telefonische Rücksprache mit Edmund Böhm halten.

Der Umwelttag in Coesfeld und Lette hat Tradition. Unter dem Motto „Für eine saubere Stadt“ sind seit mehr als 18 Jahren immer im Frühjahr Vereine, Nachbarschaften und engagierte Privatpersonen im Einsatz und sorgen dafür, dass nach Herbst und Winter Müll und Unrat aus dem Stadtbild verschwinden. Eine von vielen Bürgern und Bürgerinnen getragene Aktion – für die Umwelt und zur Freude aller Naturfreundinnen und Naturfreunde, die sich natürlich grundsätzlich wünschen, dass Müll immer dort entsorgt wird, wo er hingehört: in die Tonne oder auf den Wertstoffhof, aber keinesfalls in Wald und Flur oder im öffentlichen Raum.