Grundsatzdebatte statt Bebauungsplan

Coesfeld

Wo immer eine Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten im Raum steht, führt dies zu Sorgen unter den Anwohnern. Der Gebietscharakter solle erhalten bleiben, die Bebauung nicht zu groß werden und die Grünflächen nicht zu klein, heißt es dann meist. So nun auch im Bereich zwischen den Straßen Stadtwaldallee, Wahrkamp, Bergallee und Am Morgenesch. Dort haben 16 Grundstückseigentümer einen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes gestellt, der im Umwelt- und im Bauausschuss diskutiert wurde.

Von Falko Bastos