Gut gebrüllt, Coesfeld!

Was für eine Band! Thundermother beehren die Fabrik. Die Erkenntnis des Abends: Was für eine fantastische, hart arbeitende Live-Band!

Doch von Anfang an erzählt: Während sich die Halle langsam füllt, sitzen auch Mathilda und Anke auf den Stufen in der Fabrik. Mathilda ist neun Jahre und es ist ihr allererstes Konzert. In der ersten Reihe wird sie stehen, wo auch sonst?

Pünktlich um 20.45 gehen die Lichter aus und Donnergrummeln ertönt. Nacheinander betreten die Musikerinnen die Bühne und eröffnen den Abend mit „Whatever“. Die schwedische Hard-Rock-Band rund um Sängerin Guernica Mancini ist im Moment wohl eine der am härtesten arbeitenden Bands. Ständig unterwegs, spielen sie überall, wo sie nur können. Sei es während einer Pandemie, sofern es die Regeln erlauben, sei es im ZDF-Morgenmagazin oder beim Wacken Open Air. Das die vier Frauen auf der Bühne der Fabrik stehen, ist noch handgemachter Erfolg und ihr Talent stellen sie auch an diesem Abend unter Beweis. Ein „Rock ‘n’ Roll“-Ruf aus dem Publikum weht hin zur Bühne. „Yes, whoever said that was absolutely right“, grinst Sängerin Mancini. Sie treibt das zu Beginn doch etwas bewegungsunwillige Publikum immer weiter an.

Die Show, die die Schwedinnen abliefern, ist großartig. Auf „Back in 76“ folgt „Watch Out“, eine topaktuelle Single von ihnen und die Ankündigung, dass sogar bald ein neues Album erscheint – passend zur Festivalsession. Gründungsmitglied, Gitarristin Filippa Nässil taucht auf einmal inmitten der Fans auf und läuft während des Songs entspannt einmal durch die Fabrik, während Bassistin Mona Lindgren, Schlagzeugerin Emlee Johansson und Mancini auf der Bühne die Stellung halten.

Bei „Heat Wave“ muss das Publikum noch einmal ran und sein Gesangstalent beweisen. „Great job singing“, lobt Mancini, bevor sie „Mexico“ anstimmt. Der vorläufig letzte Song des Abends ist natürlich der Hit „Driving in Style“, welcher schön in die Länge gezogen wird, dass noch einmal ausgiebig gefeiert werden kann, bevor sich die Band verabschiedet.

Zum Ende des Sets ist auch das Coesfelder Publikum aufgetaut, der Sound in der Fabrik ist großartig und offenbar ist auch das Publikum laut genug, um eine Zugabe zu bekommen. Normalerweise sind auf Setlisten keine Hinweise auf eine Zugabe bei Konzerten von Thundermother zu finden. Das in der Fabrik eine gegeben wird, erscheint ungewöhnlich.

Da kann man nur sagen: Gut gebrüllt, Coesfeld!