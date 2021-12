Gut geschützt in die Gottesdienste

Wer Gottesdienste am heutigen Heiligabend oder an den beiden Weihnachtsfeiertagen besuchen möchte, muss vorher auf die Bestimmungen achten. Diese fallen von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich aus.

0 St. Lamberti: Der Heiligabend beginnt heute mit den Krippenspielen für die Familien um 14 und 15 Uhr in den jeweiligen Kindergärten. An acht Stellen bietet die Kirchengemeinde am Nachmittag „Weihnachten-vor-Ort-Gottesdienste“ an. Dabei gilt es, die Maskenpflicht und Abstände einzuhalten, ansonsten benötigten die Mitfeiernden keine gesonderten Nachweise. Die regulären Familiengottesdienste in der Maria-Frieden- und St.-Jakobi-Kirche um 16 Uhr sind bereits ausgebucht. In beiden Gotteshäusern werden außerdem um 18 Uhr Festmessen unter der 3G-Regelung angeboten, Anmeldungen sind nicht nötig. Für alle anderen Gottesdienste – die Christmette heute um 22 Uhr in der Jakobi-Kirche sowie die an den Weihnachtsfeiertagen – gilt die 3G-Regel nicht. Die Gemeinde verweist hierfür auf die Masken- und Abstandspflicht. Alle Gottesdienste aus der Jakobi-Kirche werden auf der Homepage der Kirchengemeinde live übertragen (www.lamberti-coe.de).

0 Evangelische Kirchengemeinde: Unter der 2Gplus-Regelung feiern die Protestanten heute um 16 Uhr den Familiengottesdienst mit Krippenspiel (ausgebucht) und um 18 Uhr den Vesper-Gottesdienst. Für letzteren können sich Besucher im Pfarrbüro unter Tel. 02541/4777 anmelden. Jeder Gast (ab 16 Jahre) muss geimpft oder genesen und getestet sein. Beide Gottesdienste können im Nachgang auch auf der Internetseite angesehen werden (www.ev-coe.de). An den beiden Weihnachtsfeiertagen beginnen die Gottesdienste um 10 Uhr, „diese sind ohne Anmeldung und unter der 2G-Regelung“, informiert Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann auf AZ-Nachfrage.

0 St. Johannes Lette: Die Krippenfeiern für Familien finden heute um 14 und 15 Uhr in den Kindergärten statt. Um 16 Uhr lädt die Gemeinde zur Familienmesse ein (bereits ausgebucht, Anmeldungen mitbringen). Die Festmesse um 18 Uhr ist ohne Anmeldung, die Besucher müssen aber ihren 3G-Nachweis bereithalten. In allen anderen Gottesdiensten gilt Maskenpflicht und Abstandsregelung und es dürfen nur gekennzeichnete Sitzplätze eingenommen werden. Das betrifft die Christmette heute um 22 Uhr, das Festhochamt am 1. Weihnachtstag um 8 Uhr und das Festhochamt am 2. Weihnachtstag um 10 Uhr.

0 Anna Katharina: Die Kirchengemeinde lädt heute zu Open-Air-Gottesdiensten für Familien an vier Orten sowie um 17 Uhr zu zwei Open-Air-Familienmessen im Fackelschein ein. Für die Festmesse um 18.30 Uhr und die Christmette um 21.30 Uhr gilt die 2G-Regelung, eine Anmeldung ist nicht nötig. Am 1. und 2. Weihnachtstag gilt es zu allen Messen in der Anna-Katharina-Kirche und in der Herz-Jesu-Kirche in Goxel Abstand zu halten und Maske zu tragen. Weil die St.-Joseph-Kirche in Stevede weniger Platz bietet, gilt dort die 2G-Regelung. Ein Familiengottesdienst, ein Wortgottesdienst und ein Krippenspiel wurden bereits aufgenommen und sind ab Heiligabend auf der Homepage abrufbar (www. anna-katharina.de).