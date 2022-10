Häcksler betreibt Schadensbegrenzung

Coesfeld

Wenn Marcel Uesbeck in drei Metern Höhe durch die Panoramascheibe seines Häckslers schaut, blickt er auf eine Ödnis vertrockneter Pflanzen. „Das ist schon ein Trauerspiel“, sagt der Ortslandwirt und fährt das Maisgebiss seines Häckslers auf einer Breite von 7,5 Meter aus. Mit einem leichten Ruckeln und 7 km/h setzt sich die 600 PS starke Maschine in Bewegung. Die vier Sägerotoren fräsen sich durchs Feld und ziehen zehn Reihen der braunen Maispflanzen auf einmal in den Häcksler. Währenddessen fährt Dominik Schering mit Traktor und Kipper nebenher und fängt die zerkleinerten Maispflanzen auf, die der Häcksler über seinen Auswurfturm ausbläst. „Das ist pure Schadensbegrenzung“, sagt Schering.

Von Florian Schütte