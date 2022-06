Hannah Brockmann gewinnt E-Bike beim Stadtradeln

COESFELD

Doppeltes Glück für Hannah Brockmann aus Coesfeld: Sie hat mit ihrer 8 c vom Pius beim Stadtradeln mit insgesamt 4395 Kilometern in der Klassenwertung einen Ausflug in den Movie Park gewonnen und außerdem bei der großen Verlosung unter allen Teilnehmern noch den Hauptgewinn abgestaubt: ein E-Bike, das die Radwelt Coesfeld gestiftet hatte. Übergeben wurde es jetzt im Rahmen des Feierabendmarktes.