Hansemahl als Treffpunkt mit Atmosphäre

Start in den Berkel-Sommer

Coesfeld

Das zweite Hansemahl im Coesfelder Schlosspark war ein vielversprechender Start in den Coesfelder Berkel-Sommer, der in den kommenden Wochen wieder mit vielen Events an diesem Ort stattfindet. Michael Banneyer vom Stadtmarketing Verein versorgte zusammen mit Georg Veit die ankommenden Gäste, um ihnen die gebuchten Tische zuzuweisen. „Wir haben 45 Tische für jeweils acht bis zehn Personen aufgestellt. Das ist ein Drittel mehr als beim letzten Mal“, freute sich Banneyer.

Von Elvira Meisel-Kemper