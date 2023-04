Harle: Ein Verletzter nach Unfall auf der B 525

Drei Fahrzeuge waren am gestrigen Karfreitag in einen Unfall auf der B 525 verwickelt. Einer der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Zu spät hatte er bemerkt, dass ein vorausfahrendes Auto abgebremst hatte – und fuhr diesem auf. Durch den Aufprall wurde das Auto des Verletzten, ein 37-jähriger Mann aus Nottuln, zudem derart beschädigt, dass Öl und weitere Betriebsstoffe ausliefen. Für die Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße etwa drei Stunden komplett gesperrt.

Alle drei unfallbeteiligten Autofahrer befuhren gegen 15 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Nottuln. Als ein Fahrzeug nach links von der Straße abbiegen wollte, bremste der unmittelbar folgende 27-jährige Coesfelder sein Fahrzeug ebenfalls ab. Der 37-jährige Nottulner erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf das abgebremste Fahrzeug auf. Vor allem im Frontbereich wurde sein Fahrzeug stark beschädigt, was dafür sorgte, dass Öl und weitere Stoffe ausliefen. Wie die Polizei informiert, wurden diese durch den fließenden Verkehr in beide Fahrtrichtungen weit verteilt. Um die weitere Ausbreitung zu unterbinden, wurde die Straße komplett gesperrt. Ein Reinigungsunternehmen wurde mit der Säuberung der Straße beauftragt. Diese Arbeiten dauerten bis 18.30 Uhr an, ehe die Straße wieder freigegeben werden konnte.