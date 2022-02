Harte Arbeit für heiße Hüften

Geschmeidig sieht es nicht aus, als sich die Tür des Tanzsaals öffnet und Mathias Mester auf den nächsten Stuhl zusteuert. „Hot Hips“, die heißen Hüften, diesen Teamnamen haben sie sich verpasst – aber in dieser Phase der Vorbereitung wirkt es eher wie die knirschenden Gelenke. „Schmerzen“, schüttelt der 35-Jährige den Kopf, zeigt dabei aber sein breites Grinsen. „Die Schritte, die Schuhe, an diese Bewegungen muss ich mich gewöhnen.“ Doch Jammern gilt nicht! Schon gar nicht, wenn Renata Lusin in der kurzen Pause plant, welche Teile der Choreographie als nächstes unter die Sohlen genommen werden.

Draußen stürmt und regnet es an diesem Nachmittag, aber in den Räumen des Tanz-Centrums in Coesfeld lässt Mester trotz aller Strapazen die Sonne strahlen. Mit der Teilnahme an der RTL-Show „Let’s Dance“ geht ein Traum in Erfüllung – und der soll nicht frühzeitig enden. Der Coesfelder Para-Sportler will es beweisen. Allen zeigen, was möglich ist. Sich der Herausforderung stellen, gemeinsam mit der Titelverteidigerin. „In 150 Ländern gibt es Let’s Dance“, weiß Renata Lusin. „Aber noch nie ist ein kleinwüchsiger Mann angetreten.“ Es gibt da kein Vorbild, keine Erfahrungswerte. Rücksicht auf Mesters Körpergröße von 1,42 Metern und die damit verbundenen Schwierigkeiten vor allem in der Haltung der Standardtänze erwartet sie weder von der Jury, noch von sich selbst. Inklusion, das heißt auch hier: So normal wie möglich. „Also werden wir uns das erarbeiten.“

Genau das ist es, was die Profitänzerin so reizt. Zum fünften Mal ist sie in der Show dabei, hat 2020 mit Ninja Warrior-Liebling Moritz Hans den zweiten Platz belegt und zuletzt sogar Rúrik Gislason zum Titel „Dancing Star“ geführt. An der Seite ihres Mannes Valentin Lusin folgte der Sieg bei der Profi Challenge, so dass sie sich ihren Tanzpartner 2022 aussuchen durfte – und sie entschied sich für Matze Mester. Überrascht war er davon, gibt er ehrlich zu: „Aber ich empfinde das als große Ehre.“

Am Freitagabend ab 20.15 Uhr stehen sie wieder im Rampenlicht. Unter den Augen von Millionen TV-Zuschauern und natürlich den gestrengen Blicken der Jury. Das soll großen Spaß machen, aber eben auch überzeugen, und das geht nur mit harter Arbeit. Acht Stunden am Tag wird trainiert – mindestens. „Abends bin ich total platt“, gibt Mester zu. Die Schritte, die Technik, die gesamte Choreo, die über 1:50 Minuten sitzen muss, die Anforderungen sind gewaltig. „Die Choreographie zu vergessen, das wäre mein größer Albtraum“, kratzt er sich am Kopf.

Aber Matze Mester wäre nicht er selbst, wenn er das nicht total positiv angehen würde. Genau dafür erntet er ein dickes Lob seiner Tanzpartnerin. „Er ist eben Sportler durch und durch“, lächelt Renata Lusin. Am Ehrgeiz wird es gewiss nicht scheitern, „da denken wir sehr ähnlich.“ Und die Ausstrahlung des „Weltmesters“ hat auch die 34-Jährige schon in den Bann gezogen. „Er nimmt die Fehler im Training mit Humor, nicht mit Verzweiflung“, lobt sie. „Mathias inspiriert mich jeden Tag!“

Mit jedem Tag Arbeit rückt derweil der nächste große Auftritt näher. Anspannung? Ja klar, das muss auch so sein. „Ich bin seit 25 Jahren im Tanzsport unterwegs, aber das Kribbeln und Herzpochen spüre ich immer noch vor jedem Auftritt“, sagt Renata Lusin. Was bitteschön soll Mathias Mester da sagen? Vor 80 000 Zuschauern im Stadion hat er bei den Paralympics den Speer auf die Reise geschickt – „aber da war ich vom Fach“, zuckt er mit den Schultern. „Jetzt muss ich raus aus meiner Komfortzone.“ Und das lässt die Aufregung gewaltig steigen. Bei der Kennenlern-Show am vergangenen Freitag war ein Ausscheiden noch nicht möglich, und doch spürte der Coesfelder, was so ein Live-Auftritt bei einer der größten Shows im deutschen Fernsehen mit ihm macht. Total nervös sei er gewesen vor der Salsa mit Ekaterina Leonova, Kathrin Menzinger und Bastian Bielendorfer. Das habe sich aber gelegt, als unmittelbar vor dem Auftritt der Einspieler lief: „Ab da hatte ich nur noch Bock.“ Vollgepumpt mit Adrenalin, was ihm eine kurze Nacht bescherte. „Um drei Uhr war ich im Bett“, erzählt Mester. „Aber vor halb sechs habe ich kein Auge zubekommen.“

Schlimmer kann es ja jetzt nicht mehr werden, lächelt er. Die „Mega-Reise“, von der Renata Lusin aus Erfahrung schwärmt, kann am Freitag so richtig beginnen. Und sie soll möglichst weit führen, auch wenn sie natürlich nur von Woche zu Woche blicken. „Den Contemporary würde ich gerne tanzen, darauf bin ich total gespannt“, sagt Mathias Mester. Auf die „Magic Moments“ freut sich Renata Lusin: „Da hätte Mathias bestimmt viel zu erzählen.“ So oder so, sie wollen es genießen und den Lohn der harten Arbeit einfahren. Trotz aller Schmerzen, trotz eines übervollen Kopfes – an der mangelnden Vorbereitung wird es jedenfalls nicht scheitern, zeigt sich Mester überzeugt: „Wenn wir das am Freitag so aufs Parkett bringen, kann man auch bei mir von Tanzen sprechen.“ Die „Hot Hips“, dann auch geschmeidig.