Haus Emmaus beherbergt künftig Gäste des Ordens

Pfarrer Johannes Arntz hat jetzt bei einer kleinen Feier Gottes Segen für das neue Haus Emmaus der Schwestern Unserer Lieben Frau am Vogelsang 11a erbeten. Mit dabei waren Vertreterinnen des Klosters Annenthal, Nachbarn, Freunde und Bekannte sowie als Ehrengast Generaloberin Schwester Mary Kristin Buttler aus Rom.

Nach Gebet, Musik und Gesang kamen die Teilnehmer beim Sektempfang und allerlei Köstlichkeiten schnell ins Gespräch. Die anschließende Führung durch Haus und Garten wurde gerne angenommen.

Die Ordensgemeinschaft wurde 1850 in Coesfeld gegründet und ist inzwischen in 18 Ländern tätig. Um mehr über die Geschichte der Kongregation zu erfahren, kommen jährlich mehrere Schwesterngruppen aus verschiedenen Ländern für einige Wochen nach Deutschland. Im Haus Emmaus finden sie nun eine gute Unterkunft. Auch für Schwestern, die in Coesfeld Urlaub machen möchten, ist das Haus gedacht. Darüber hinaus kommen immer wieder auch Anfragen von Menschen, die für einige Zeit Ruhe und Erholung suchen und sich eine Zeit des geistlichen oder spirituellen „Auftankens“ wünschen.