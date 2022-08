Heidekarre mit 127. Euro ersteigert

Nach drei Jahren des Wartens durfte sich die Nachbarschaft Wittenfeld nun endlich wieder auf das traditionelle Sommerfest freuen. Nach einem rauschenden Fest am Samstagabend zu Ehren des Heidekönigspaares Maria Lammering und Heinz Gröning aus dem Jahr 2019, fand das Fest am Sonntagnachmittag nach dem Kaffeetrinken seinen spannenden Höhepunkt mit der Versteigerung der Heidekarre, die Herbert Gehlmann schließlich mit dem 127. Euro ersteigerte.

Herbert Gehlmann ist neuer König in Goxel

Der neue Heidethron um König Herbert Gehlmann (6.v.r.) und Königin Tanja Gerding (7.v.r.) mit ihrem Gefolge hat am Wochenende beim Wittenfelder Heidefest in Goxel zünftig gefeiert.

Langjährige Mitglieder wurden durch den Vorstand geehrt und die Tanzgruppe Allegria der SG Coesfeld untermalte das Programm mit zwei verschiedenen Tanzaufführungen. Bei der Versteigerung kam zunächst die Narrenkappe unter den Hammer, die sich in diesem Jahr mit dem 106. Euro Anna Köhne sicherte. Im Rennen um die Heidekarre wurde es dann noch mal spannend, als zuletzt zwei Anwärter im Wechsel die Münzen einwarfen. Letztlich wurde Herbert Gehlmann unter großem Jubel als neuer Heidekönig gefeiert. Zu seiner Königin erkor er Tanja Gerding. Den Heidethron komplettieren die Ehrendamen Rita Gehlmann und Christiane Sahlmann sowie die Ehrenherren Klaus Gerding und Heinz Sahlmann.

Die Freude beim Königspaar war groß. „Das ist genau das, was ich wollte. Eigentlich schon vor drei Jahren, aber umso größer ist jetzt die Freude, dass es in diesem Jahr geklappt hat“, erzählte Herbert Gehlmann. Seine Königin Tanja Gerding freute sich zudem, dass sie genau 35 Jahre nach ihrem Schwiegervater Willi Gerding regiert. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam zu feiern. Das wird ein tolles Jahr“, so Tanja Gerding.

Für die Mitglieder der Nachbarschaft war es ein gelungenes Festwochenende mit Geselligkeit, Tanz und Musik. Gestartet war die Nachbarschaft bereits mit dem Kinderfest am Samstag mit einem bunten Programm, Karussell, Hüpfburg und der Suche nach dem neuen Kinderkönigspaar. Beim Werfen setzte sich Elena Pöppelmann durch und wählte Edward Gillich zu ihrem König. Den Kinderthron vervollständigen Tilda Rottenbücher, Enie Fy, Hagen Hamacher und Mika Völker.

„Als Vorstand der Nachbarschaft freuen wir uns sehr, dass das Sommerfest nun endlich wieder stattfinden konnte und es auch von den Nachbarinnen und Nachbarn so gut angenommen worden ist. Die Stimmung war einfach richtig, richtig gut“, sagte Volker Barenbrügge, Vorsitzender der Nachbarschaft Wittenfeld.