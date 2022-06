Heimathaus und Fontänen in Gefahr

Bezirksausschuss will trotz Kostenanstieg in Millionenhöhe an DIEK-Projekten festhalten und Sparpotenzial suchen

Lette

„Nicht mit uns!“ Dieser Satz, der in der Sitzung des Bezirksausschusses gleich mehrfach fiel, zeigt, dass die Vertreter aus Lette an den Ideen für ihr Dorf festhalten wollen: die Umgestaltung des Kirchplatzes zu einem attraktiven Treffpunkt im Ortskern, an dem Wasserfontänen sprudeln, und ein runderneuertes und erweitertes Heimathaus als Veranstaltungsort und sozialer Mittelpunkt. Für diese beiden Leuchtturmprojekte im Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) wollen sie kämpfen, auch wenn die Stadt sie in Teilen oder komplett zu den Akten legen möchte. Der Grund: Vor allem wegen der aktuell weltweit schwierigen Lage würden die Kosten erheblich steigen (wir berichteten).

Von Ulrike Deusch