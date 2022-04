Heimbach-Gemälde geht auf Reisen

Das kennt man von bedeutenden Kunstwerken bedeutender Künstler: Dass sie auf Reisen gehen, verliehen von großen Museen an große Museen in aller Welt, nicht selten verbunden mit besonderem logistischen und finanziellen Aufwand und entsprechender Medienaufmerksamkeit. Eine Ehre, die nun auch dem Gemälde von Wolfgang Heimbach „Die Taufe Christi im Jordan“ zuteil wird, welches seit 2012 im Stadtmuseum zu sehen ist. Anfang Mai reist es nach Oldenburg, wo es im niedersächsischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte ab 21. Mai in der weltweit ersten Heimbach-Retrospektive präsentiert wird. „Als die Anfrage aus Oldenburg kam, musste ich nicht lange überlegen“, sagt Dr. Kristina Sievers-Fleer, Leiterin des Stadtmuseums „Das Tor“. In einer umfassenden Werkschau zu dem Barockmaler dürfe der Coesfelder Heimbach aus mindestens zwei wichtigen Gründen nicht fehlen. „Aktuell gilt es als letztes Bild Heimbachs, datiert auf das Jahr 1679, das auch als Todesjahr des Künstlers angenommen wird“, so Sievers-Fleer. Darüber hinaus sei es bedeutsam, weil es ein religiöses Motiv zeige. Eine Seltenheit bei Heimbach, der vorwiegend als Porträt- und Genremaler tätig war.

Für Coesfeld ist das Bild so besonders, weil es der Signatur zufolge in „Coesfelt“ entstanden ist. Es wird sogar spekuliert, dass Heimbachs Eindrücke von der Berkelstadt und ihren Bewohnern Eingang in das Gemälde fanden. Gesichert ist, dass der Maler 1670 bis zu seinem Tod in den Dienst des Fürstbischofs von Münster, Christoph Bernhard von Galen, trat und die meiste Zeit in der fürstbischöflichen Residenz in Coesfeld verbrachte, wo er neben der biblischen Taufszene vor allem Porträts seines Dienstherren und Stillleben malte.

Das Bild „Die Taufe Christi im Jordan“ entdeckte der Rosendahler Restaurator Alfred Eimers im Jahr 2011 per Zufall, als er einen Auktionskatalog durchsah. Eimers gab daraufhin den Anstoß, das Bild zu erwerben und zurück nach Coesfeld zu holen, was mit Unterstützung namhafter Stiftungen und Unternehmen 2012 gelang. Zunächst wurde es im Eingangsbereich des Museums ausgestellt. 2021 erhielt das Gemälde einen neuen, passenderen Platz in der Abteilung zur Stadtgeschichte vom frühen Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert.

Dieser Platz wird bald für rund sechs Monate leer sein, denn der Heimbach wird von Mai bis August nach Oldenburg und danach von September bis Dezember an Münsters LWL-Museum für Kunst und Kultur verliehen, wo er in der Schau „Wolfgang Heimbach. Ein deutscher Barockmaler an europäischen Höfen“ gezeigt wird. Der Titel zeigt an, dass Wolfgang Heimbach, der um 1613 in Övelgönne geboren wurde, bedeutende Auftraggeber hatte, darunter auch der österreichische Erzherzog Leopold Wilhelm, Papst Innozenz X., Graf Anton Günther von Oldenburg und der dänische König Frederik III. „Ein bisschen wird er mir fehlen“, sagt Kristina Sievers-Fleer, die überlegt, die leere Wand im Stadtmuseum mit einer Reproduktion des Kunstwerks zu füllen.

Wer das Original noch vor seiner Abreise im Stadtmuseum bewundern möchte, hat dazu samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung Gelegenheit.