Heimeliger Budenzauber am Golfplatz

Coesfeld

Statt Novemberblues geht’s raus an die frische Luft zum Coesfelder Golfplatz. Das Heidebistro lädt ab dem 19. Nov. an den Wochenenden bis zum 19. Dezember zum gemütlichen Budenzauber ein. An traditionellen Markthütten und auf der großzügigen Bistroterrasse kann jedermann Glühwein und viele Speisen und Getränke genießen. Und wenn es Nachbarschaften oder Familien zuvor sportlich mögen, melden sie sich an der Golfschule zum lockerem Wettkampf mit fröhlichem Chippen und Putten an.

Doris Röckinghausen