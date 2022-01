Heiraten am Schnapszahl-Datum

Coesfeld

Ein besonderes Datum für einen besonderen Tag – kein Problem. Das Coesfelder Standesamt hat am 2.2.22 und am 22.2.22 noch freie Hochzeitstermine, wie Udo Hoppe, Teamleiter Standesamt und Bürgerbüro, auf Anfrage mitteilte. Vier verbindliche Anmeldungen für die Schnapszahl-Daten, denen oft Glücksbringer-Qualitäten zugeschrieben werden, liegen bereits vor. Zusatztermine, wie sie etwa am 11.11.11 und am 12.12.12 aufgrund der großen Nachfrage eingeräumt wurden, seien nicht geplant, so Hoppe, der keinen großen Ansturm erwartet. Schließlich liegen beide Daten mitten in der Woche (Dienstag und Mittwoch) – ein Hemmschuh für alle, die ihre Hochzeit in coronakonformer Runde feiern möchten – zudem gilt der Februar traditionell nicht als Hochzeitsmonat. Besonders beliebt seien laut Hoppe die Sommermonate Juli und August, und auch im Dezember haben die Coesfelder Standesbeamten immer gut zu tun.

Von Christine Tibroni