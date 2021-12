Heiraten im Höltingshof

Heiraten im Heimathaus in Lette, das wird ab Frühjahr 2022, wenn der Umbau des Gebäudes startet, für die nächsten etwa zwölf Monate nicht mehr möglich sein. Das Team vom Standesamt hat deshalb nach einer anderen Hochzeits-Örtlichkeit im Windmühlendorf gesucht und ist jetzt fündig geworden: „Wir freuen uns sehr, dass uns der BHD Coesfeld mit Unterstützung der Familie Ernsting die Türen vom Höltingshof öffnet, so dass wir schon ab Januar zusätzlich auch standesamtliche Trauungen im Bauernhofcafé durchführen können, und zwar bis zur Fertigstellung der neuen Räume im Heimathaus“, äußert sich Udo Hoppe. „Hochzeitsgesellschaften, die dort nach der Trauung verweilen möchten, denen bietet das Bauernhofcafé mit seinen gemütlichen Räumlichkeiten und der großen Terrasse gern auch ein Catering an“, erläutert der Teamleiter vom Standesamt.

In der typisch Münsterländer Atmosphäre des Höltingshofes können bis zu 30 Personen an den Trauungen teilnehmen. Das Gebäude ist barrierefrei erreichbar, ausreichend Parkplätze sind ebenfalls vorhanden. Standesamtliche Trauungen können dort ab Januar immer am letzten Freitag im Monat stattfinden. Vier Vormittags-Termine bietet das Standesamts-Team dazu an, zwischen 9.30 Uhr und 11.45 Uhr, die Gebühren bleiben für die Brautleute unverändert.

Hoppe weist darauf hin, dass es für die Trauungen in Lette noch einige freie Termine gibt; Heiratswillige können sich dazu beim Standesamt melden unter Tel. 02541 / 939-1011 bis -1014.

7 Informationen für die Anmeldung zur Eheschließung finden sich auch unter „Dienstleistungen“ im Serviceportal der Stadt Coesfeld, Stichwort: Standesamt. | https://serviceportal. coesfeld.de/