Heriburg plant Aktionen zum Hundertjährigen

Das Jahr 2023 verspricht ein ganz besonderes Jahr für die Heriburger zu werden: Das Coesfelder Gymnasium feiert seinen 100. Geburtstag. Das erste sichtbare Zeichen dafür ist die leuchtende 100 vor dem Gebäude. Die Stadt Coesfeld hat die Schule dabei unterstützt, die Zahl prominent an der Straße zu platzieren. Eine Arbeitsgruppe hat schon einige Ideen entwickelt, wie das Jubiläum angemessen gefeiert werden soll, heißt es nun in einer Pressemitteilung der Schule.

Die zentrale Festwoche soll im September stattfinden. Geplant sind ein Ausflug mit der ganzen Schulgemeinde, Klassenprojekte zum Thema „100 Jahre Heriburg – gestern heute morgen“ und ein Festakt mit anschließendem Schulfest am Samstag (9. 9.). Ein besonderes Highlight wird es auch für die ehemaligen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer geben: Am Freitag (8. 9.) lädt das Heriburg zu einer Party in die Fabrik ein. Um möglichst viele Ehemalige zu erreichen, bittet die Schule um Einträge in die Ehemaligen-Datenbank auf der Schulhomepage unter www.heriburg-gymnasium.de

Das ganze Jahr über werden einzelne Fachschaften und Gruppen Aktionen anbieten, die die Schulgemeinschaft begeistern werden. Los geht es mit einem Teppich-Curling-Turnier. Im Sommer lässt die Schule noch einmal den Wetterballon steigen. Die Fachschaft Religion wird unter dem Motto „100 gute Taten“ aktiv.

Christine Uphues und einige Q1-Schülerinnen und Schüler erarbeiten derzeit eine Festschrift, die das Leben am Heriburg dokumentiert. Dabei greifen sie auf die Festschriften aus den Jahren 1963, 1973 und 1998 sowie einen großen Schatz an Fotos und Zeitungsbeiträgen zu. Erinnerungen und aktuelle Beiträge von Schülern und Ehemaligen sind willkommen, dazu kann über die Homepage Kontakt mit Christine Uphues aufgenommen werden.