Die neue Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Coesfeld, die Anfang Oktober im Rathaus ihre Arbeit bereits aufgenommen hat, wird Anfang Januar in die Räume der neuen Ehrenamtsagentur einziehen. Die Stadtwerke stellen ihr Büro am Markt der neuen Ehrenamtskoordinatorin zur Verfügung.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit unserer neuen Ehrenamtsagentur jetzt an zentraler Stelle starten können“, kommentiert Bürgermeisterin Eliza Diekmann.

Die neue Einrichtung erfolge in Kooperation mit der Bürgerstiftung Coesfeld. Stadt und Bürgerstiftung wollen diese Agentur nun gemeinsam aufbauen, nachdem die Politik bereits im vergangenen Jahr grünes Licht für die neue Stelle gegeben hat.

Zunächst einmal gehe es darum, die Datenbank zu füllen, erläutert Eliza Diekmann. Denn mit der Ehrenamtsagentur, die auf drei Säulen stehe, betrete die Stadt Coesfeld Neuland. „Viele Menschen, die neu nach Coesfeld ziehen, möchten ehrenamtlich tätig werden“, sagt die Bürgermeisterin. Gerade auch für diese Personengruppe sei es wichtig, eine zentrale Anlaufstelle zu haben. Zweitens werde die Agentur den Vereinen und Initiativen, die ehrenamtliche Kräfte einsetzen, beratend zur Seite stehen. Und drittens wolle die Agentur die Kontakte zwischen den ehrenamtlich Tätigen stärken.

Die Stadt hat die Räume zunächst nur für ein Jahr, also bis Ende 2023, gemietet. „Das ist eine hervorragende Übergangslösung“, meint Eliza Diekmann mit Blick darauf, dass die Bürgerstiftung mit der Alten Sparkasse an der Letter Straße und der ehemaligen Gaststätte „Zum Stadttor“ an der Großen Viehstraße in Zukunft zwei Immobilien für die eigene Nutzung zur Verfügung habe.

Nach einem Wasserrohrbruch im Juli musste das Stadtwerke-Büro am Markt vorübergehend geschlossen werden. „Damit wir unseren Kunden auch weiterhin eine persönliche Anlaufstelle bieten können, haben wir kurzfristig Service-Plätze an unserem Hauptstandort an der Dülmener Stadtwerke eingerichtet“, berichtet André Wigger, Abteilungsleiter Kundenservice der Stadtwerke Coesfeld.

„Seitdem haben hunderte Kunden die persönliche Beratung gesucht. Ihr Feedback hat uns gezeigt, dass wir unseren Kunden an der Dülmener Straße mit mehr Servicemitarbeitern und geeigneteren Räumlichkeiten ein besseres Service-Angebot bieten können“, so Wigger weiter. Die Stadtwerke werden in den nächsten Monaten das Foyer und die Beratungsräume an der Dülmener Straße weiter umgestalten und so noch besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zuschneiden, wie Stadtwerke-Sprecherin Antje Evers mitteilt.

Bis die Ehrenamtsagentur am Markt Anlaufstelle für die Bevölkerung wird, wird es noch eine Weile dauern. Dazu erläutert Bürgermeisterin Eliza Diekmann: „Wir werden das Büro Anfang 2023 beziehen und dann Stück für Stück zunächst im Hintergrund unsere Ehrenamtsagentur Coesfeld gemeinsam mit der Bürgerstiftung aufbauen. Wir freuen uns schon auf den offiziellen Start für diese wichtige Funktion.“

Anfang Februar soll dann die neue Ehrenamtskoordinatorin, die in Teilzeit tätig ist, öffentlich und damit auch namentlich vorgestellt werden.