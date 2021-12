Heute beim „Gebet zur Nacht“ zur Ruhe kommen

Die Kirche ist besonders illuminiert und Musik, Gebet und Impulse laden ein, sich cirka 30 Minuten eine Auszeit zu nehmen und zur Ruhe zu kommen.

Mit diesem neuen Angebot wollen die Verantwortlichen aus einem gemeinsamen Arbeitskreis der Gemeinden St. Johannes und St. Lamberti einen besonderen Akzent für die Adventszeit in der St. Johannes-Gemeinde in Lette setzen.

Verantwortlich für die Durchführung des Angebotes sind Anja Grewe, Annette Suchhart und Pastoralassistentin Freya Lehner. Musikalisch begleitet Georg Harbig mit seiner Gitarre das „Gebet zur Nacht“ in dieser Adventszeit.

Diese neue Gottesdienst-Form soll in diesem Jahr ausprobiert werden und findet heute und an den kommenden beiden Donnerstagen jeweils um 20.30 Uhr in der St. Johannes Kirche in Lette statt: am 2. Dezember, am 9. Dezember und am 16. Dezember.