Heute heißt es „Let’s Dance“ für Mathias Mester

„Let’s Dance“ – auf dieses legendäre Kommando der gleichnamigen Kult-Tanzshow von RTL warten nach monatelanger Pause heute Abend nicht nur Millionen Fans der Sendung, sondern erstmals auch ein Teilnehmer aus Coesfeld: Para-Sportler Mathias Mester schlüpft in die Tanzschuhe und tauscht die Sportarena mit dem Parkett. Um 20.15 Uhr startet auf RTL die 15. Staffel des Dance-Contest, und der mehrfache Speerwurf-Weltmeister Mester tritt an, um in die Fußstapfen eines Sportkollegen zu steigen: Fußballer Rúrik Gíslason hat 2021 an der Seite von Profitänzerin Renata „Granata“ Lusin den Wettbewerb gewonnen. Die strenge Perfektionistin auf dem Parkett ist auch dieses Mal wieder dabei. Vielleicht als knallharte Trainerin von „Matze“ Mester?

Das entscheidet sich heute Abend bei der Kennenlernshow. Auch andere gefeierte Tänzerinnen der vergangenen Staffeln kehren zurück: Kathrin Menzinger, Isabel Edvardsson, Ekaterina „Ekat“ Leonova, Malika Dzumaev, die zauberhafte Patricija Ionel (früher Belousova) und die fröhliche Christina Luft. „Auf keinen Fall will ich mich nur von meiner Tanzpartnerin über das Parkett schleifen lassen“, hatte Mester kürzlich im AZ-Gespräch eine klare Ansage gemacht. Mit anderen Worten: Er will angreifen und setzt auch nicht darauf, dass die Jury wegen seiner Kleinwüchsigkeit andere Maßstäbe anlegt, als bei seinen 13 Konkurrentinnen und Konkurrenten.

Die haben zum Teil klangvolle Namen wie Schauspieler Hardy Krüger jr., Sportmoderator Riccardo Basile, Sängerin Michelle, Model Cheyenne Ochsenknecht oder Moderatorin Amira Pocher. Ob die anderen Kandidaten allerdings in Sachen Ausdauer und Beweglichkeit auch nur annähernd so fit sind wie Mathias Mester? Der hat allerdings schon eingeräumt, dass er im Tanzen bislang nicht gerade weltmeisterlich unterwegs war. Gar nicht so leicht, die Schritte von Tango, Jive, Rumba, Walzer und Co. fehlerfrei aufs Parkett zu bringen, sich die Choreografien zu merken und dann auch noch im Takt den Körper zu bewegen. Immerhin muss der 35-Jährige jede Woche Freitag mindestens einen, später sogar zwei Tänze präsentieren.

Natürlich hat Mester sich auf „die besondere Reise“ – wie die Teilnehmer das Show-Erlebnis nennen – in den vergangenen Wochen vorbereitet. Details werden aber nicht verraten, da ist RTL streng – und Mester längst in die „Lets’s Dance“-Blase abgetaucht. Etwa fünf Millionen Fans der Show dürften heute Abend vor dem Fernseher sitzen, wenn Mester die Hüften schwingt. Seine eigenen Fans braucht er fürs Weiterkommen auch, denn neben den Punkten der Jury zählen die Anrufe der Zuschauer.

„Matze“ Mester will auf keinen Fall gleich am Anfang rausfliegen, hat er gesagt und zählt natürlich auf die Coesfelder. Voll motiviert geht er in den so ganz anderen Wettkampf, aber auch mit viel Spaß. Wie hat er vor Kurzem gesagt? „Ich möchte es genießen.“