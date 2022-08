Heute Start für 356 i-Dötzchen

Coesfeld

356 Jungen und Mädchen machen sich heute erstmals auf den Weg in die Schule. Die meisten i-Dötze werden in der Maria-Frieden-Grundschule willkommen geheißen, nämlich 71. Insgesamt 63 Kinder beginnen ihre Schullaufbahn in der Ludgerischule, 56 in der Lambertischule, 54 in der Laurentiusschule, 50 in Lette und 41 in der Martin-Luther-Schule. Die Montessorischule begrüßt in einer Klasse 21 kleine Starter.

Von Ulrike Deusch