Heute Zukunft des Stadtparks im Blick

Welche Nutzung der Stadtpark an der Biller-becker Straße in Zukunft erfahren könnte, steht heute Abend auf der Tagesordnung einer gemeinsamen Sitzung des Umwelt- sowie des Planeungs und Bauausschusses. Entstehen könnte auf dem Areal der „Grimpinger Hof“ oder ein „Alternativer Spieplatz“. Zu beiden Vorhaben wurden Machbarkeitsstudien angefertigt, die heute vorgestellt werden.

Die Firma „Animal & Amusement Parkdesign“ möchte mit dem Kleintierpark „Grimpinger Hof“ neben den Aspekten des Umweltschutzes eine Artenschutzstrategie sowie ein Bildungskonzept verfolgen. Die Geschäftsführer Markus Köchling und Jeanette Heindorf werden den Ausschüssen die wesentlichen Inhalte der Studie vorstellen. Auf der Kostenseite sieht die Machbarkeitsstudie einmalig von der Stadt aufzubringende Baukosten von 1,9 Millionen Euro vor, wie es in den öffentlich einsehbaren Sitzungsunterlagen heißt. Stand heute sei es möglich, Fördermittel im Umfang von 60 bis 80 Prozent der förderfähigen Kosten zu beantragen. Weiterhin müsse ein jährlicher städtischer Zuschuss von 190 000 Euro sowie im ersten Jahr einmalige Investitionskosten von 197 000 Euro vonseiten der Stadt eingeplant werden.

Parallel dazu hat die Stadt das Büro für Landschaftsarchitektur L02 aus Münster damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für einen „Alternativen Spielplatz“ zu erstellen, die der Büroinhaber in der Sitzung vorstellen wird. Dabei sei von der Verwaltung die Berücksichtigung der historischen Lage gewünscht. Wie es in den Unterlagen heißt, sollen einige zeitliche Etappen der Geschichte dezentral im Park in Form von separaten Spielbereichen angeordnet werden, um so den historischen Kontext herzustellen. Hierbei soll bewusst nicht eine chronologische Abfolge von stadtgeschichtlichen Gegebenheiten Inhalt der Planung sein, sondern ein spielerischer Umgang mit diesen. Die zentralen Wege der neuen Parkanlage sollen als eine Art Rundparcours für Roller, Scooter, BMX-Räder und Skater genutzt werden können. Die reinen Baukosten werden auf 580 000 Euro geschätzt. Die Bauzeit beliefe sich auf rund fünf Monate.

7 Beginn der Sitzung beginnt heute um 18 Uhr in der Bürgerhalle.