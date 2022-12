Heute zweiter Anlauf für das Natz-Thier-Haus

Coesfeld

Wer darf künftig das Natz-Thier-Haus „bespielen“? Nachdem der bisherige Vorschlag eines Arbeitskreises aus Politik und Verwaltung im Kulturausschuss zum Ärger aller Bewerber abgelehnt worden war (wir berichteten), soll es heute Abend im Haupt- und Finanzausschuss einen neuen Anlauf geben. Die Verwaltung schlägt der Politik weiterhin vor, dass die beiden in einem neutralen Bewertungsverfahren meistbepunkteten Nutzungskonzepte gemeinsam zum Zuge kommen sollen. Will heißen: Kunst- und Kulturschaffende sowie der Fair-gehandelt-Laden mit der Gruppe „Coesfeld for Future“ sollen die Räume unter sich aufteilen. In weiteren Gesprächen soll die Verwaltung auf einen entsprechenden Konsens hinwirken.

Von Detlef Scherle