Hilfe bei den kleinen Dingen des Alltags

(ude). Einen Fahrdienst zum Arzt, Einkäufe von Lebensmitteln, das Aktualisieren von Programmeinstellungen am Fernsehgerät, Online-Terminbuchungen, Behördengänge oder die Bewältigung der täglichen Post – für Senioren, die das nicht mehr gut allein bewerkstelligen können, möchte Martin Stricker ein Projekt zur Bewältigung von Alltagsproblemen aufbauen und hat dafür jetzt einen Kooperationspartner gefunden. Unterm Dach des Senioren-Netzwerks soll das Vorhaben zeitnah realisiert werden. Der Vorstand des Senioren-Netzwerks habe sich entschieden, dass das Netzwerk die Schirmherrschaft über das neue Projekt übernimmt und es mit eigenen Mitteln finanziell unterstützt, schreibt Stricker in einer Pressemitteilung. Bei der Bürgerstiftung Coesfeld sei ebenfalls ein Förderantrag gestellt worden.

Stricker hatte im vergangenen Jahr in Kooperation mit der DJK einen Shuttle-Service für Senioren über 80 Jahre zum Impfzentrum nach Dülmen angeboten. In zahlreichen Gesprächen mit den Betroffenen habe sich damals gezeigt, dass es notwendig sei, „diesem Personenkreis bei der Bewältigung von allgemeinen Alltags-Geschäften eine Unterstützung zukommen zu lassen“, so Stricker. Ein Antrag, einen solchen Seniorenbeauftragten bei der Stadtverwaltung einzurichten, hatte in der Politik keine Mehrheit gefunden, vielmehr erhielt Stricker den Rat, das Senioren-Netzwerk ins Boot zu holen.

Das hat inzwischen zugesagt, durch seine ehrenamtlichen Kräfte eine Hotline einzurichten, an die sich betroffene Senioren wenden können. Nun geht es laut Stricker vorrangig darum, einen Pool an Ehrenamtlichen aufzubauen, die die Senioren in kleinen Dingen des täglichen Lebens unterstützen, damit sie möglichst lange selbstbestimmt leben und ihren Alltag bewältigen können. Leistungen im Rahmen von Pflege oder die Übernahme von Haus- und Gartenarbeiten sind ausdrücklich nicht gemeint, betont Stricker, der Interessierte einlädt, sich in das Projekt einzubringen.

Er hat bereits sehr konkrete Vorstellungen zur Organisation: In einem Personalerfassungsbogen sollen unter anderem auch das Vorhandensein von handwerklichen Fähigkeiten und die Art der körperlichen Belastbarkeit zusammengestellt werden. Bei beschwerlichen Wegen sollen die Lebenshelfer ihren Privat-Pkw einsetzen. Die Unkosten für die Fahrzeugnutzung sollen in Form einer noch festzulegenden Kilometer-Pauschale erstatten werden. Versicherungsfragen sind vorher zu klären.

Das Motto des Projektes soll „Lebenshilfe Coesfelder Senioren“ lauten, so Stricker. Die Hotline für Betroffene wird vom Senioren-Netzwerk über das Geschäft Hörakustik Brinkhus und dessen Mitinhaberin Claudia Kraska-Venjakob, Vorsitzende des Senioren-Netzwerks, unter Tel. 02541/8006960 eingerichtet und soll in Zukunft von Montag bis Freitag von bis 9 bis 18 Uhr erreichbar sein. Die Anlaufstelle kann natürlich auch persönlich aufgesucht werden: Markt 16. 7 Martin Stricker bittet Interessierte aus Coesfeld und Lette, die ehrenamtlich im Projekt mithelfen möchten, um Kontaktaufnahme unter Tel. 0176/21177029 oder per E-Mail an MartinStricker @gmx.de.