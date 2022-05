Hilfe bei Pleiten, Pech und Pannen

Als Konstantin Hauser gerade sein Fahrrad die Straße entlang schiebt, das als Modell für ein Foto herhalten soll, kommt Maurice Messingfeld um die Ecke. Und der junge Coesfelder hat ein Problem: Das Vorderrad seines Mountainbikes ist platt. Wie selbstverständlich hängt er seinen Drahtesel in die Halterung und beginnt, das Rad abzuschrauben. Erst seit wenigen Tagen steht, öffentlich zugänglich für jedermann, eine Reparatur-Station für Fahrräder neben der Tauschkiste am Caritas-Haus. Dass diese nun schon so kurz nach Anschaffung genutzt wird, freut die Mitarbeiter des Caritas-Verbandes für den Kreis Coesfeld sehr – zumal die Fahrradsaison und das Stadtradeln bevorstehen.

Zum ersten Mal rief der Verband unter allen 750 Mitarbeitern ein Ideenwettbewerb aus. Jeder konnte dabei Vorschläge einreichen, die zum einen für die Mitarbeiter selbst, aber auch für die Bevölkerung nutzbar sein sollen. Die Idee zu der Fahrrad-Reparatur-Station lag für Hauser, der Teamleiter im Bereich Ambulant Begleitetes Wohnen ist, auf der Hand: „Ich habe so etwas zum ersten Mal in Dänemark gesehen und fand die Station super“, berichtet der begeisterte Radfahrer. Die Ideenwerkstatt kam daher wie gerufen. In einer Vorstellungsrunde hat Hauser seinen Vorschlag präsentiert – die bei der Jury, unter anderem bestehend aus Doris Hinkelmann (Ressortleiterin Pflege und Begleitung) und André Bußkamp (Ressortleiter Beratung und Wohnen), auf offene Ohren stieß: „Es ist eine tolle Bereicherung für alle Radfahrer und für unsere Mitarbeiter“, urteilt Hinkelmann. Nur wenige Wochen dauerte es bis zur Umsetzung. So können nun alle, die ihre Reifen aufpumpen, Schrauben festziehen oder ihr Fahrrad reinigen möchten, die Station am Caritas-Haus an der Osterwicker Straße aufsuchen. Auch an den Häusern in Dülmen und Lüdinghausen sind die Stationen zu finden, die alles Nötige bereithalten: Luftpumpe, Reifenheber und jede Menge Werkzeug.

Neben dem Aspekt, sich damit schnelle und kostenfreie Hilfe holen zu können, spielt für Konstantin Hauser auch der Klimaschutz eine wichtige Rolle: „Man bleibt aktiv und ist schnell in der Stadt unterwegs. Es ist vielleicht ein Anreiz, das Auto stehen zu lassen und das Rad zu nutzen.“ Er sei froh, dass er als Mitarbeiter vom Caritas-Verband gehört und seine Idee nun auch umgesetzt wurde. Laut Hinkelmann werde mit der Station außerdem der Austausch vor Ort gefördert, „da sich das Angebot an alle Mitarbeitende, Gäste, Klienten und Radfahrer richtet“.

Während die Mitarbeiter der Caritas in der Abendsonne von dem neuen Angebot erzählen, hat Maurice im Handumdrehen sein Fahrrad wieder fit gemacht. Er bedankt sich kurz, schwingt sich auf seinen Drahtesel und braust mit einem Kunststück davon. Die Station hat ihren Zweck erfüllt. Soll es die Ideenwerkstatt im nächsten Frühjahr noch einmal geben? „Ich denke nicht, dass wir damit ein Jahr warten werden“, zwinkert Doris Hinkelmann.