Hilfsgüter angekommen – Angehörige abgeholt

(fs). Während der 24-Tonner, den die Flüchtlingsinitiative (FI) mit Hilfsgütern am Mittwoch auf die Reise geschickt hat (wir berichteten), laut Norbert Lütkenhaus von der FI um 7.30 Uhr am Freitagmorgen im Kriegsgebiet angekommen ist, hat die DJK Eintracht Coesfeld sich an einer Rettungsmission beteiligt.

Bei einer Rast in Polen können die Angehörigen der Familie Wolfers kurz verschnaufen. Sie waren mit dem DJK-Bulli in Polen abgeholt worden.

Angehörige der Familie Wolfers aus Coesfeld leben in Kiew und sind Richtung Polen vor den Bombenangriffen in ihrer Stadt geflohen, teilt der Sportverein mit. Da alles nicht langfristig geplant werden konnte, hat die DJK durch die unkomplizierte Zusage am Sonntag vergangener Woche ihren DJK-Bulli zur Verfügung gestellt und die Kosten übernommen.

Am Rosenmontag um 16 Uhr, vollgepackt mit gespendeten Decken, Bekleidung und Lebensmitteln ging es auf die 1400 Kilometer lange Fahrt an die ukrainische Grenze in Polen.

Am frühen Dienstagmorgen konnten die zwei Frauen mit ihren drei Kindern in einer Turnhalle in Empfang genommen werden. Bei den Vorbereitungen für die Abfahrt entstand der Kontakt zu einer jungen Frau mit ihrem vierjährigen Sohn, die um eine Mitfahrt nach Berlin zu ihrem Bruder bat. Ohne zu zögern wurde sie mitgenommen, sodass ihr Bruder sie erleichtert in Berlin auf dem verabredeten Rasthof abholen konnte.

Nach insgesamt 30 Stunden sind alle glücklich mit vielen Eindrücken in Coesfeld angekommen und nun wieder vereint. Dennoch raten Kreis und DRK vor privaten Reisen in die Ukraine ab.