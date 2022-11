Hitzige Debatte um Flüchtlings-Container

So oder so ähnlich wie auf diesem Beispielfoto des Anbieters sollen die Container am Haugen Kamp aussehen. Sie werden für zwei Jahre angemietet und zu einem 28 mal 14 Meter großen Gebäudekomplex zusammengefügt. Aufgestellt werden sollen sie schon im Dezember, im Frühjahr soll ein zweites Stockwerk folgen.

Dem setzten Sozialdezernent Christoph Thies und Michael Vogt, Fachbereichsleiter Soziales und Wohnen, zunächst nüchterne Zahlen entgegen, die gleichwohl die Dramatik der Flüchtlingssituation verdeutlichten. So kamen infolge des Krieges in der Ukraine allein im März mehr Geflüchtete (98) als in den beiden Vorjahren zusammen (79). 543 Geflüchtete seien es nun insgesamt, davon rund 90 Prozent aus der Ukraine. Und wöchentlich gebe es weitere Zuweisungen. Die Ausweitung der Unterbringungskapazitäten komme da trotz großen Aufwands nicht hinterher, berichtete Vogt. Schwierig sei es vor allem größere Unterkünfte zu bekommen – deshalb auch schon die Turnhallen-Lösung am Schulzentrum. Dort seien derzeit 70 Personen untergebracht, es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis diese ebenfalls voll sei. Und im Winter rechne er angesichts zerstörter Energie-Infrastruktur in der Ukraine eher mit noch mehr Geflüchteten von dort.

Die Herkunft der Geflüchteten beschäftigte auch viele Anwohner. Immer wieder klang in einzelnen Wortmeldungen eine gewisse Präferenz von ukrainischen Familien gegenüber alleinstehenden Männern aus dem arabischen Raum durch. Bis hin zu der Feststellung einer Nachbarin, sie mache sich Sorgen, abends rauszugehen – und ihre Tochter passe vielleicht ins „Beuteschema“ von „irgendwem“. Solche Aussagen blieben nicht unkommentiert. Andere Anwohner hielten flammende Plädoyers für Willkommenskultur. „Das sind Menschen in Not. Die haben sich das auch nicht gewünscht“, sagte ein Anwohner unter Applaus. „Die brauchen ein Dach über dem Kopf und Nachbarn, die sie mit offenen Armen empfangen.“ Mehrere Personen verließen wutentbrannt den Saal, inklusive wüster Beschimpfungen.

Thies und Vogt sowie die anwesenden DRK-Betreuer bemühten sich um Sachlichkeit. „Da gibt es viele Vorurteile, die sich aber nicht bewahrheiten“, so DRK-Flüchtlingsbetreuerin Oxana Peters. Die Familienkonstellation und Nationalität kenne man im Vorfeld nicht, so Thies. Derzeit kämen die allermeisten aus der Ukraine, vor allem Familien mit Kindern. Aber auch Personen anderer Nationalitäten könnten kommen und müssten untergebracht werden. „Das sind auch Menschen“, betonte der Beigeordnete und verwies auf seine Erfahrungen mit der Flüchtlingskrise 2015, die er, damals noch in Borken in verantwortlicher Position, begleitet hatte. Damals seien tatsächlich viel mehr alleinstehende Männer gekommen als heute. Auch habe es viele Bedenken über „gefühlt“ steigende Kriminalität gegeben, die sich nach Rückmeldung der Polizei aber nicht bestätigt hätten. Sicher aber werde man nicht 56 alleinstehende Männer in den Containern unterbringen.

Auch Sorgen über die Parkplatz-Situation gehörten zu den Bedenken der Anwohner. Schon jetzt sei es bei Fußballspielen auf dem benachbarten DJK-Platz mehr als eng. Die meisten Geflüchteten kämen ohne Auto, entgegnete Vogt. „Die kommen nicht mit einem Auto, sondern mit drei oder vier“, behauptete ein Anwohner. Der bisherige Ausweich-Parkplatz werde bisher kaum genutzt, so Thies. Gebe es künftig Probleme, könne man sich an das Ordnungsamt wenden. Man könne bei Heimspielen organisieren, dass die eigenen Spieler woanders parken, schlug DJK-Vorstandsmitglied Michael Laukamp vor. Er verstehe die ganze Diskussion nicht. „Wir gucken immer, was nicht geht. Lasst die doch erst mal kommen.“

Mit mehreren Wortbeiträgen machte sich CDU-Ratsmitglied und Anwohner Christoph Fels zum Sprachrohr der Bedenkenträger. Seine Kritik richte sich nicht gegen Flüchtlinge, sondern vor allem an die Art und Weise der Entscheidung und Kommunkation seitens der Stadt. „Wir fühlen uns übergangen“, wetterte er unter Applaus. Die Informationen sei zu spät gekommen, andere Standorte nie geprüft worden und die Auswahlkriterien intransparent. Dies fördere Politikverdrossenheit. Ratskollege Heinz Volmer (Pro Coesfeld) erinnerte Fels an die interne Absprache, dass sich Ratsmitglieder bei solchen Veranstaltungen zurückhalten sollten.

Eine frühzeitigere Information sei angesichts des Zeitdrucks nicht möglich gewesen, verteidigte sich Thies. Für die Miet-Container habe es nur wenige Angebote gegeben, die wiederum nur für wenige Tage galten. Beim Standort habe man die Anbindung an Schulen und Sportanlagen berücksichtigt. Dies heiße aber nicht, dass andere Standorte für die Zukunft raus seien. Es klingt so, als werde es nicht die letzte Diskussion dieser Art bleiben.