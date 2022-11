Hoffen auf ein Wintermärchen

Beim Rudelgucken war die Fanmeile bei Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften auf der Bernhard-von-Galen-Straße stets überfüllt. In 2006 und 2014 erlebten die Fans ein Sommermärchen. Eine Fanmeile wird es zur WM 2022 nicht geben. Dennoch ist die Hoffnung auf ein Wintermärchen groß, sodass sich ganz spontan eine Fanmeile ergeben könnte. Das hängt davon ab, wie sich die deutsche Nationalelf in dem Turnier behauptet.

In diesem Jahr ist alles anders. Das Turnier findet nicht im Sommer, sondern im Winter statt. Außerdem reißen die Diskussionen um den umstrittenen Standort nicht ab. Bereits in drei Tagen beginnt die WM in Katar. Aber nichts deutet bisher in Coesfeld auf dieses Großereignis hin. Es wird keine Sperrung der Bernhard-von-Galen-Straße für die Fanmeile geben. Auch eine große Leinwand für das Rudelgucken wird dort vorerst nicht aufgebaut.

Dennoch müssen die Fußballfreunde nicht auf das gemeinsame Erlebnis verzichten. „Wir werden nicht boykottieren“, sagt Wolfgang Flüchter, Gastronom der „Kaffeemühle“ mit Blick auf die umstrittene Wüsten-WM. Die Fans können die Fußballspiele an einer großen Leinwand und an drei Bildschirmen im Gastraum sowie an weiteren drei Bildschirmen im Biergarten draußen vor der Tür verfolgen. Sollte die deutsche Nationalelf allerdings ins Halbfinale vorrücken und sollten sich dann möglicherweise 500 Fans zum Rudelgucken unter freiem Himmel versammeln wollen, kann Wolfgang Flüchter ganz spontan reagieren. Dann holt er eine große LED-Leinwand aus der Garage und baut diese auf der Bernhard-von-Galen-Straße auf, wenn die Stadt grünes Licht gibt. „Wir sind bestens auf alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt der Gastronom.

„Sollte sich die WM zu einem Wintermärchen entwickeln, sind wir bereit. Dann sind wir auf jeden Fall für unsere Gäste und die Fußballfans da“, betont Wolfgang Flüchter.

Der Gastronom findet es nicht richtig, dass die Diskussion um die WM in Katar „auf dem Rücken des kleinen Mannes“ ausgetragen werde. Dieser Meinung schließt sich auch Jürgen Sicking, der erste Vorsitzende von DJK Vorwärts Lette, an. Bekanntlich hat das Rudelgucken in Lette auch immer viele Menschen angelockt. Sicking bedauert, dass die Politik versuche, den Sport zu instrumentalisieren. „Die Funktionäre sind gefragt und nicht die Fußballfans“, betont er. Der DJK Vorwärts Lette habe sich gegen ein Public Viewing entschieden, weil so eine Veranstaltung im Winter nur schwer zu realisieren sei, betont Peter Austrup, der als Organisator in der Vergangenheit für das erfolgreiche Rudelgucken in Lette verantwortlich zeichnete. Wenn das deutsche Team am Mittwoch (23.11.) das erste Spiel gegen Japan bestreitet, hätte bereits Schnee liegen können, sagte Austrup. Man hätte dafür enorme Vorkehrungen durch Aufbauten treffen müssen. Niemand habe ahnen können, dass uns ein milder November beschert wird. Austrup geht davon aus, dass viele Fans die Spiele im heimischen Wohnzimmer verfolgen werden.

Wer allerdings mit anderen Fußballfreunden feiern möchte, hat dazu auch im Café Central die Möglichkeit. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden auf den drei Bildschirmen im Gastraum gezeigt. Allerdings sei dafür eine vorherige Anmeldung erforderlich, heißt es vom Café Central.