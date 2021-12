„Wir möchten den Menschen etwas geben, das sie über die Weihnachtstage hinaus trägt“, erklärt Pastoralreferentin Christiane Mussinghoff, die wie Suchard in dem Projektteam aus St. Lamberti und St. Johannes mitarbeitet, das sich besondere Formen zur Gestaltung der Weihnachtszeit überlegt hat. Auch den Engel im Scheckkartenformat. „Hoffnung und Freude zum Mitnehmen“, beschreibt Mussinghoff die Idee. „Eine Krippe to go“, sagt Suchard.

Ab sofort liegen die Kärtchen an den Krippen in Lette, in der Jakobi-Kirche und in Maria Frieden aus – zusammen mit zwei Flyern – für Erwachsene und für Familien mit Kindern –, die die Weihnachtsgeschichte, Impulse zum Nachdenken und ein Weihnachtslied enthalten.

Bei vielen Familien ist es Tradition, nach dem Weihnachtsfest Krippen in den Gotteshäusern anzuschauen. Aber auch alle anderen sind eingeladen, sich die Darstellungen anzusehen, innezuhalten, Denkanstöße zu finden und den Engel mitzunehmen – für sich selbst oder andere. Eine ermutigende Botschaft, die jeden Tag aufs Neue gilt: „Heute...“.

„Nachdem wir im Team die Idee hatten, brauchten wir jemanden, der sie schnell umsetzen konnte und haben uns ans Pictorius-Berufskolleg gewendet“, berichtet Annette Suchard. 16 Tage Zeit – „das war sportlich. Eigentlich brauchen wir etwas mehr Vorlauf“, lacht Stephanie Kumpf, deren Schülerinnen aus der Mittel- und Oberstufe mit dem Schwerpunkt Gestaltungstechnik sogleich in die kreative Arbeit eingestiegen sind. Bekanntlich gibt es am Pictorius die Schülerwerbeagentur „Pictur“, die schon mehrfach durch gestalterische Projekte in Coesfeld auf sich aufmerksam gemacht hat. „Für uns ist das immer auch eine gute Gelegenheit, die Arbeit der Schule in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, freut sich Schulleiter Klaus Schneider über den Auftrag.

Schlicht und kraftvoll sollten der Engel und seine Botschaft daherkommen. Gab es besondere Herausforderungen für die Schülerinnen? „Ja“,findet Paulina Hommel. „Dass man trotz des kleinen Formats auf den ersten Blick einen Engel erkennt. Und auch die Auswahl der Farbe war schwierig.“ Schließlich wollten die Auftraggeber weder eine kitschige noch eine abgegriffene Darstellung und Gold schied aus.

„Wir finden, dass die Gestaltung besonders gut gelungen ist“, lobt Christiane Mussinghoff die Zusammenarbeit von Schülern und Gemeinde-Team. Die Weihnachtsbotschaft weit über Weihnachten hinaus – für jeden Tag.