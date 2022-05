Coesfeld

(ds). Gut angelaufen sind bei der Volkshochschule die Sprach-Kurse für die Geflüchteten aus der Ukraine. Wie VHS-Leiterin Dr. Mechtilde Boland-Theissen und ihr Mitarbeiter Dr. Andreas Büsing im Weiterbildungsausschuss berichteten, gebe es aber teilweise – vor allem in der Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) – noch hohe bürokratische Hürden zu überwinden. Für die Teilnehmer und für die VHS. So würden, wenn das BAMF Kurse finanziert, hohe Anforderungen an die Kursleiter und Räume gestellt. „Vieles ist völlig überreguliert“, so Büsing. Auch seien die Vorschriften, wer teilnehmen könne, komplex und die Bearbeitungszeiten lang. Besondere Herausforderung für einige Teilnehmer sei, dass sie die lateinische Schrift erst einmal lernen müssen. Das Angebot an Deutsch-Kursen (auch für Migranten aus anderen Ländern) gliedert sich in Willkommenskurse (zurzeit 14 Teilnehmer), Erstorientierungskurse (20), Berufssprachkurse mit dem Level B1-C2 (15), Integrationskurse (20) mit dem Level A0, Elternintegrationskurse (20) und Sprachkurse mit dem Level A2 (14). Die ukrainischen Teilnehmer hätten meist schon gute Lernerfahrungen, bei anderen fehle diese zum Teil.