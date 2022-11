Hohe Lucht und Seminarstraße gesperrt

Die Einfahrt in die Hohe Lucht (Foto) wird ab Montag nicht mehr möglich sein. Auch die Zufahrt in die Seminarstraße vom Basteiring aus wird gesperrt.

Wegen einer Baumaßnahme an der Hohen Lucht, wo in den kommenden Monaten ein neues Wohnhaus errichtet wird, ist eine Vollsperrung der Straße erforderlich. Damit sich der Durchgangsverkehr während der Bauzeit nicht auf die benachbarte Seminarstraße und in den Bereich Hengte verlagert, hat die Verkehrsabteilung der Stadt gemeinsam mit der Einwohner-Initiative aus der Nachbarschaft und in Absprache mit den angrenzenden Schulen und der Polizei entschieden, dass die Seminarstraße von motorisierten Verkehrsteilnehmern ab Montag nur noch von der Wetmarstraße aus befahrbar bleiben soll, so die Mitteilung. Eine Einfahrt vom Basteiring aus ist dann nicht mehr möglich. Auch der Teichweg kann dann von der Seminarstraße aus nicht mehr erreicht werden.

Ausgenommen sind der Schulbus- und Linienverkehr. Auch wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist, kann die Seminarstraße wie gewohnt in beide Richtungen nutzen. Für Eltern, die ihre Kinder zur Maria-Montessori-Schule oder zum Heriburg-Gymnasium bringen möchten, werden auf dem Parkplatz an der Agentur für Arbeit und am Basteiring mehrere Elternparkplätze eingerichtet. Die dortigen Stellplätze werden hierfür entsprechend gekennzeichnet.

Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, werden die Fachleute am Montag die Seminarstraße und die Hohe Lucht zeitgleich sperren und die neue Verkehrsführung freigeben. Ab Dienstag (29. 11.) werden ab 7 Uhr morgens Polizei und Ordnungsamt im Bereich zwischen Kapuzinerstraße, Basteiring, Seminarstraße und Hohe Lucht die ersten Tage, insbesondere morgens, präsent sein und die Umsetzung der neuen Verkehrsführung tatkräftig begleiten. Das Abwasserwerk wird an diesem Tag mit den Arbeiten in der Hohen Lucht beginnen. Etwa eine Woche später starten dann die Bauarbeiten für das neue Wohnprojekt.

Bürgermeisterin Eliza Diekmann informiert: „Wir werden die Auswirkungen der neuen Verkehrsführung beobachten und sind auch bereit, das weiter zu entwickeln. Es wird aber sicher auch einige Wochen benötigen, die neue Verkehrsführung einzuüben. Wir bitten alle Beteiligten darum, die neue Regeln erstmal aufmerksam und mit gegenseitiger Rücksichtnahme anzuwenden und wirken zu lassen.“

7 Bei Fragen: Rudolph Berning, Fachbereich Ordnung und Recht, Tel. 02541 / 939-2421, E-Mail: rudolph.berning@coesfeld.de