Hund Baldur fährt allein mit der Bahn

(fab). Kurioser Einsatz für die Coesfelder Polizei: Die Beamten wurden am Donnerstagabend zum Bahnhof gerufen, um einen herrchenlosen Hund in Empfang zu nehmen. Der war eine halbe Stunde allein in der Regionalbahn mitgefahren.

Ein Fahrgast hatte beobachtet, wie der Mischlingshund (Gordon Setter / Berner Sennenhund) in Münster-Roxel ohne Begleitung in den Zug gesprungen war und informierte die Polizei. Nach einer Fahrt durch das Münsterland mit Zwischenhalten in Havixbeck und Billerbeck nahmen die Beamten den Hund in Coesfeld auf und brachten ihn auf die Wache.

Unterdessen fahndeten die Kollegen aus Münster im Internet nach dem Besitzer. Beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten sie einen Aufruf samt Foto. Und dies mit Erfolg. Der Besitzer meldete sich und nahm den sechs Monate alten Mischling namens Baldur kurz darauf freudig in Empfang. Die 5,40 Euro für einen Fahrschein hat sich Baldur übrigens gespart. Dennoch erwartet ihn keine Strafe wegen Schwarzfahrens.