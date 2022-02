„Hundert Prozent Sicherheit geht nicht“

Gerade erst in der vergangenen Woche ist es im E-Center passiert: Eine ältere Dame ließ ihre Handtasche offen im Einkaufswagen liegen, verlor kurz den Blick darauf und schon waren Langfinger am Werk, die die Tasche entwendeten. Ein leichtes Spiel. „Auf Sicherheitskameras konnten wir die Person dann erkennen, die kurze Zeit später am Bankautomat gesichtet wurde“, schildert Marcus Ruschke, Leiter des E-Centers an der Borkener Straße. Ein Fall für die Polizei. Immer wieder kommt es zu Diebstählen der Taschen oder Geldbörsen. Auch wenn die von der AZ befragten Supermärkte im Stadtgebiet bemüht erscheinen, den schnellen Diebstählen vorzubeugen, „hundert Prozent Sicherheit geht aber nicht“, macht Ruschke deutlich. Nicht nur im Markt, auch auf den Parkplätzen komme es immer wieder zu dreisten Entwendungen von Wertgegenständen.

Besonders auf eine Zielgruppe haben es die Täter abgesehen: ältere Mitmenschen. Und auch wenn das Portemonnaie nicht offen im Wagen liegt, sondern sich in der Jackentasche befindet, „ist es für die Diebe einfach zugänglich“, informiert Sascha Kappel von der Kreispolizeibehörde. Die Täter seien meist mindestens zu zweit unterwegs. Einer lenkt das Opfer, „das vorher schon ausgespäht wurde“ ab, die zweite Person greift gekonnt in die Tasche. „Sie sind darauf trainiert, dass ihre Opfer den Diebstahl nicht bemerken. Das Fehlen der Geldbörse fällt dann meistens erst an der Kasse auf“, beschreibt Kappel. Und dann seien die Täter schon unerkannt verschwunden.

Dass die Diebe in organisierten Gruppen auftreten, bestätigt auch der Sicherheitsdienst, der den Kaufland-Markt bewacht. Zwar komme es auch dort immer wieder neben den Ladendiebstählen zum Diebstahl der persönlichen Gegenstände. „Wir halten Kunden immer wieder an, ihre Taschen nicht offen liegen zu lassen“, sagt ein Mitarbeiter, der aus Eigenschutz nicht mit Namen genannt werden möchte. Auch dort seien es vornehmlich ältere Menschen, die Opfer werden. „Sie glauben vielleicht an das Gute im Menschen. Das gibt es aber nicht bei jedem“, macht der Sicherheitsdienst klar.

Ein größeres Problem seien allerdings Diebstähle, die auf dem Parkplatz vor dem Kaufland passieren. „Vermeintliche Bettler sprechen Kunden an. Sie geben vor, für etwas zu sammeln oder dass sie Unterstützung benötigen.“ Ist der Kunde abgelenkt, greift eine zweite Person ins Auto, in das zuvor die Tasche und das Portemonnaie gelegt wurden. „Ganz wichtig: Diese Menschen arbeiten nie alleine. Das sind Profis“, verdeutlicht der Sicherheitsdienst. Rigoros greift dieser durch und erteilt augenscheinlichen Bettlern Platzverweise, „auch wenn das für Kunden vielleicht merkwürdig aussieht, dass wir Menschen auf Krücken wegschicken.“ Letztlich sei es aber zum Schutze der Kunden.

Und was tun die Märkte, um ihre Kunden vor Diebstählen in den Märkten zu bewahren? „Wir haben unsere Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass sie Kunden ansprechen, wenn ihre Taschen offen im Einkaufswagen liegen“, berichtet Marcus Ruschke. Im E-Center seien zudem Überwachungskameras installiert und die Security sei täglich im Markt unterwegs – mal in Uniform, mal in zivil. Das ist auch im K+K-Markt an der Daruper Straße der Fall. „Die firmeneigene Observation ist regelmäßig vor Ort, die sich unter die Kunden mischt“, so Marktleiter Martin Pommerenke. Außer zu Ladendiebstahl sei es dort bislang noch nicht zu bekanntgewordenen Entwendungen von Taschen oder Geldbörsen gekommen.