Hyundai i10 wartet noch auf Gewinner

Abgesehen von den nicht anwesenden Gewinnern war das Rennen aber ein voller Erfolg: „Das hat es noch nie gegeben, dass alle 5000 Lose verkauft wurden“, zeigt sich das Vorstandsmitglied begeistert.

Bevor die 5000 Enten ins Wasser getaucht sind (großes Bild), gingen die „Big Ducks“ (kleines Bild) an den Start. Einrichtungen und Firmen durften ihre Enten bei der Spielekiste abgeben. Eine Jury wählte die schönsste aus: Gewonnen hat die Ente der Kita Kinderblick. 250 Euro gab es für sie.

Das vom Lions Club Coesfeld organisierte Event haben insgesamt über 80 Sponsoren unterstützt. Bei der Durchführung des von Tausenden Schaulustigen gesäumten Rennens haben unter anderem das THW und der Coesfelder Tauchclub geholfen. Die Spenden fließen in diesem Jahr an die medizinische Kinderschutzambulanz der Kinder- und Jugendklinik der Christophorus-Kliniken in Coesfeld. „Um wie viel es sich handelt, wird sich noch zeigen“, meint Merschformann. „Die endgültige Abrechnung muss noch erfolgen. Das Ergebnis wird unsere Erwartungen aber übertreffen.“