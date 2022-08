Anna P. ist in ihrer neuen Heimat Coesfeld angekommen. Seit fünf Monaten lebt die Ukrainerin in Harle und hat schon so manche Besonderheit des Münsterlands kennengelernt. Sogar ein Schützenfest hat sie schon besucht. „Eine interessante Erfahrung“, sagt sie aus Höflichkeit. „Gemütlich“ sei die Stadt und voller hilfsbereiter Menschen. Und spätestens seit vor Kurzem ihr Ehemann Mykola nachgekommen ist, sieht sie keinen Grund zur Rückkehr mehr.

Den hatte sie kurz nach Kriegsbeginn an der Grenze zurücklassen müssen. Keine Ausreise für Männer. Und so fuhr sie allein mit ihrem einjährigen Sohn Bogdan und ihrer Mutter von Charkiw direkt nach Harle. Eine Freundin, die in Dülmen untergekommen war, hatte ihr die Wohnung vermittelt. Dort lebt sie bei einer Familie, die ihr das Obergeschoss zur Verfügung stellt. Seit wenigen Tagen ist auch ihre eigene Familie wieder vereint. Denn Ehemann Mykola, der zwischenzeitlich als Freiwilliger Menschen aus dem Kriegsgebiet evakuierte, schaffte es nun unter einem Vorwand selbst außer Landes.

„Ich möchte hier bleiben und arbeiten“, sagt Anna P. Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Denn die 28-Jährige hat ein abgeschlossenes Facharztstudium und in der Ukraine schon jahrelang als Augenärztin gearbeitet. Den Abschluss in Deutschland anerkannt zu bekommen ist ein langwieriger Prozess. Deshalb wird er nur bei denjenigen Kriegsflüchtlingen angestoßen, die auch länger in Deutschland bleiben wollen. Für die Neu-Coesfelderin ist die Sache klar. „Hier fühle ich mich sicher.“ Und Coesfeld sei der beste Ort zum Aufwachsen für ihren Sohn. An eine Rückkehr nach Charkiw, wo die Familie gerade erst ein Haus gekauft hatte sei nicht zu denken. Die Millionenstadt, nur rund 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, steht immer wieder unter Beschuss. „Das ist kein guter Ort für ein Kind“, sagt sie. Der Weg zur Approbation in Deutschland ist lang, er könnte Jahre dauern. Anna P. ist bereit, ihn zu gehen. Inzwischen werden auch schon Ausnahmeregeln für ukrainische Ärzte und Ärztinnen diskutiert. Auch eine vorübergehende Berufserlaubnis für die Arbeit in einer Augenklinik wäre möglich. Die Voraussetzung: gute Sprachkenntnisse. „Die Sprache ist das Wichtigste. Deshalb will ich unbedingt schnell Deutsch lernen.“ Erst das Sprachniveau B1 dann B2 seien ihre nächsten Ziele. Deshalb nimmt sie neben den Kursen der VHS auch privat Nachhilfe. Ihre Lehrerin Ursula Sander-Neuhaus, pensionierte Grundschullehrerin, ist voll des Lobes: „Sie ist unheimlich perfektionistisch und lernt schnell.“ Statt allein Grammatik-Bücher zu wälzen, nimmt sie ihre Schülerin lieber mit auf den Wochenmarkt oder ins Café. Denn das Sprechen im Alltag sei die beste Schule. Die Bücher ackert Anna P. trotzdem durch.

Auch die Menschen in ihrer Heimat hat sie nicht vergessen. Mit einem regelmäßigen Radioprogramm für das weltweite Rundfunk-Missionswerk TWR schenkt sie ihren Landsleuten etwas Hoffnung. Gemeinsam mit einem zehnjährigen Jungen spricht sie dann 15 Minuten über Gott und die Welt. Der Titel: „900 Sekunden Frieden.“ Weil ihr Moderationspartner in Dülmen gelandet ist, können sie das Projekt fortführen. Vielleicht bald auf Deutsch? „Noch nicht“, sagt Anna P. „Ich denke noch nicht wie eine Einheimische.“ Aber es scheint, als wäre sie auf dem besten Wege dahin.