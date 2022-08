„Ich vermute, hier wird abends gezündelt“

Auch wenn es gestern mal ein paar Tropfen geregnet hat, die Natur ist ausgetrocknet, die Brandgefahr groß – und Inge Lohmann genau deshalb in Sorge. Sie wohnt in der Ferienanlage Hellkuhl in Stevede und geht gern mit ihrem Hund in der Umgebung, vor allem in Richtung Kalksandsteinsee („Kalki“), spazieren. „Schon vor einigen Tagen habe ich angekokelte Äste in der Sandkuhle gesehen“, sagt sie gegenüber unserer Zeitung. „Ich vermute, da wurde abends gezündelt.“

Feuerwehr und Forstamt habe sie kontaktiert und nur die Auskunft bekommen, man leite den Hinweis weiter. „Und als ich diese Woche wieder in dem Bereich unterwegs war, bin ich auf gleich mehrere Brandstellen gestoßen, die zum Teil mit Steinen umgrenzt waren“, ist sie entsetzt. „Das geht doch nicht“, sagt sie. „Da muss sich doch jemand kümmern“, findet Lohmann.

Tut aber keiner – wie sich bei der Recherche herausstellt. Niemand scheint in dieser Angelegenheit zuständig zu sein – zumindest nicht, bis tatsächlich etwas passiert ist. „Wenn wir solch einen Hinweis aus der Bevölkerung bekommen, raten wir, sich an die Naturschutzbehörde des Kreises zu wenden“, sagt Stadtsprecherin Andrea Zirkel. Christoph Steinhoff von der Unteren Landschaftsbehörde beim Kreis spielt den Ball zurück: „Wir sind dann zuständig, wenn die Vorfälle in einem Schutzgebiet passieren, ansonsten ist das ein Fall für die Ordnungsbehörde, also die Stadt.“ Dass an schönen Sommerabenden die Verlockung zu Treffen in der Natur samt Grillen groß ist, kann sich Steinhoff vorstellen. Von Vorfällen in Stevede ist ihm aber nichts bekannt. Sicher ist: Weder Stadt noch Kreis schicken Streifen raus in die Natur.

Die Polizei auch nicht. Zwar hielten die Kollegen im Rahmen ihrer üblichen Streifen die Augen offen, „aber von expliziten Grillorten wissen wir nichts“, so Sprecher Sascha Kappel. Die Polizei komme erst ins Spiel, wenn durch Brände Schäden entstanden seien. „Dann geht es auch nicht mehr um Ordnungswidrigkeiten, sondern dann sind wir schnell im Bereich der Straftat.“ Hat vielleicht die Feuerwehr – präventiv – ein Auge auf die Brandgefahr in Coesfelds Natur? Nein, sagt Richard Schulze-Holthausen, Leiter der Wehr. Sie ist erst dann gefordert, wenn es Zeit zum Löschen ist. Im Übrigen verweist auch Schulze-Holthausen an die Behörden.

Hubert Rietmann ist Vorsitzender des Sportfischereivereins, der Eigentümer des „Kalki“ ist. Ihm ist rund um das eingezäunte Gelände kein Feuer aufgefallen, auch von anderen Vereinsmitgliedern hat er nichts gehört. Auf dem eigenen Gelände sei man sehr vorsichtig, berichtet Riethmann. Zuletzt habe man sogar bei Grünarbeiten übrig gebliebenen Abfall geschreddert und vorsichtshalber nicht gestapelt.

Wenn alle Befragten im Vorfeld keine Handhabe sehen, so ist ihnen doch der Appell ans Verantwortungsbewusstsein der Menschen wichtig: in der Natur kein Feuer machen, nichts Brennendes wegwerfen, keine Glasscherben hinterlassen, Autos wegen der entzündbaren Katalysatoren nicht am Waldrand abstellen. Das alles wird Inge Lohmanns Sorgen aber kaum vertreiben.