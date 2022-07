„Ich war völlig abhängig von dem

„Ich bin der Jürgen aus dem Gutachten“, stellt sich Thomas Meyer (Name geändert) vor. 15 Jahre alt war er, als er als Messdiener den mutmaßlichen Täter in St. Jakobi kennenlernte, der 1988 von Berlin nach Coesfeld versetzt worden war. Ziemlich schnell habe der Seelsorger ihn zu sich nach Hause eingeladen. „Der Impuls zu diesen privaten Treffen ging von ihm aus“, erinnert sich Meyer. „Er hatte ganz alte Bücher aus dem 15. und 16. Jahrhundert im Regal und wusste unheimlich viel, rauchte Zigarillos. Das alles war für mich damals als Jugendlicher total faszinierend“, berichtet er. Gleich beim dritten oder vierten Treffen habe der Mann vom Hintergrund der Versetzung erzählt – die Missbrauchsvorwürfe aus Berlin. Das stimme natürlich alles nicht, habe er versichert. „Er hat sich als Opfer der Kirche dargestellt.“

Damals habe Meyer nicht geahnt, dass er systematisch vorbereitet worden sei, das nächste Opfer zu werden. Der Priester habe ihn über Jahre emotional von sich abhängig gemacht. „Er ist wie ein Ersatzvater für mich gewesen.“ Der Geistliche habe das Verhältnis als „einmalige Freundschaft“ tituliert, „dabei war es in Wahrheit total einseitig“. In den ersten drei Jahren sei körperlich noch nichts passiert. Aber der Priester habe unterschwellig schon immer die Sexualität zwischen Mann und Frau schlecht gemacht, als „total ekelig“ und „etwas Schmutziges“ dargestellt.

Als Meyer 18 Jahre alt geworden war und seine damalige Freundin Schluss mit ihm gemacht hatte, sei es dann soweit gewesen. Der Priester habe seine Situation ausgenutzt, ihn vorgeblich getröstet, ganz eng umarmt und dann auf einmal auf den Mund geküsst. Meyer sagt, er sei darüber völlig perplex gewesen. Bei den folgenden Treffen seien die Rollläden dann heruntergelassen gewesen. Es habe immer zwei Teile gegeben, einen ersten, in dem der Priester mit ihm auf dem Sofa gesessen und Monologe gehalten habe, und einen zweiten, „in dem er mich eng umarmt hat und mir an die Wäsche gegangen ist“. Auch Küsse auf den Bauch habe es gegeben. Auf einmal sei die Hand unter seinem Hemd gewesen. Griffe in die Unterhose habe er abwehren können. „Ansonsten habe ich das so über mich ergehen lassen. Ich war völlig abhängig von dem Kerl.“

So sei das regelmäßig gegangen bis Ende Dezember 1993. „Ich habe mich jedes Mal geekelt“, erzählt Thomas Meyer. Er sei darüber richtig krank geworden. „Ich hatte schlimme Angstzustände und bekam Depressionen“, schildert er seine Lage, die sich immer mehr zuspitzte. „Ich habe mich dann schließlich meinen Eltern offenbart. Die waren schockiert“, erinnert er sich. Er habe zunächst versucht, sich aus eigener Kraft von dem Priester zu lösen: „Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht mehr will.“ Er habe sich aber verständnisvoll gegeben und angemerkt, dass er das ja nicht wissen konnte: „Ich dachte, dass dir das gut tut.“ Er habe nun das Gefühl, habe der Seelsorger am Ende des von ihm als „Beichte“ betitelten Gesprächs, in dem er der Beichtvater war, betont, „dass unsere Freundschaft noch tiefer geworden ist“. Sein größter Wunsch sei, dass Meyer auch Priester werde.

Dem ist es aber weiter dreckig gegangen. Schließlich habe er den Priester angerufen und diesem gesagt, dass er keinen Kontakt mehr wolle und dass das, was passiert sei, „total schlimm“ sei. Da sei der Priester ausgerastet und habe ihm gedroht: „Ich ziehe dich so in den Dreck, dass du nicht mehr weißt, ob du Mann oder Frau bist.“

Meyer ging zum Theologiestudium nach Münster. Den Priester habe er trotz allem sporadisch weiter getroffen. „Ich kam von dem Typen einfach nicht los.“

Das sei erst 1997 gelungen, als er seine heutige Frau, mit der er mittlerweile fünf Kinder hat, kennenlernte. Er brach die Priesterausbildung ab und schaltete Pfarrer Dieter Frintrop, damals leitender Pfarrer in St. Jakobi, ein: „Der hat sich sehr für mich und einen anderen Betroffenen aus Coesfeld eingesetzt.“ Der Schock kam allerdings, als der Fall bei Weihbischof Josef Voß und Domkapitular Theodor Buckstegen landete. Diese beraumten eine „Gegenüberstellung“ an. Meyer hatte seinen Bruder als Unterstützung mitgebracht. Der habe aber nach Anweisung von Voß nicht mit hinein gedurft, eine Flasche Bier bekommen und sollte draußen auf einer Bank warten.

Der beschuldigte Priester stritt alles ab. Es stand Aussage gegen Aussage. Am Ende wurde ein Protokoll gefertigt, das Meyer unterschrieb, aber nie ausgehändigt bekam. Darin steht, so hat die Historikerkommission ermittelt, dass vereinbart wurde, Stillschweigen zu bewahren, weil der Kern der Vorwürfe „unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert“ werde. Von der Diözese kam danach nichts mehr. Erst auf Druck von Frintrop sei der Priester aus der Gemeinde entfernt worden – „befördert“ mit Zusatzstunden am Offizialatsgericht. „Da wusste ich, dass ich auf die Kirche nicht bauen kann“, so Meyer. Fast acht Jahre seines Lebens habe ihn die Geschichte gekostet. Erst durch Therapie habe er diese verarbeiten und hinter sich lassen können.

7 Hinweis der Redaktion: Die AZ hat den Priester, der noch in Coesfeld lebt und weit über 80 Jahre alt ist, schriftlich mit den Vorwürfen konfrontiert und um Stellungnahme gebeten. Er hat darauf nicht reagiert.