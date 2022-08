Ideengeber für „Stadtpark auf Zeit“ gesucht

Konkret werden nun die Pläne der Stadt hinsichtlich des Parkplatzes an der Pfauengasse. Dieser soll – wie berichtet – in den nächsten Wochen vorübergehend eine neue Bestimmung bekommen: Unter dem Motto „Stadtpark statt Parkplatz“ wird er ab Donnerstag (11. 8.) knapp vier Wochen lang für den Autoverkehr gesperrt werden. Das ist bekanntlich nicht nur auf Gegenliebe, vor allem bei einigen Einzelhändlern, gestoßen.

Vierwöchige Aktion in der Pfauengasse

Der Parkplatz an der Pfauengasse soll für die Aktionswoche „Coesfeld geht weiter“ im August gesperrt und für drei Wochen in eine grüne Freizeit- und Erlebnisfläche umgewandelt werden.

„Im Hinblick auf den Zeitpunkt jetzt im Sommer, wo der Parkplatz insgesamt weniger genutzt wird und auch auf den begrenzten Zeitraum ist die Aktion überschaubar“, wirbt der Erste Beigeordnete Thomas Backes für Verständnis: „Wir wollen die Aktionswochen im August nutzen und durch mehrere Interventionen ganz unmittelbar veranschaulichen, wie die Aufenthaltsqualität in unserer Innenstadt gesteigert werden kann, wenn Flächen, die sonst dem Parken von Fahrzeugen vorbehalten sind, allen Menschen, die sich in der Innenstadt aufhalten möchten, zur Verfügung gestellt werden.“

Der Parkplatz ist damit ein Baustein in der Aktionswoche zum Masterplan Mobilität „Coesfeld geht weiter“. „Wir möchten in der Bürgerschaft bis zum Jahresende immer mal wieder Impulse setzen, darüber nachzudenken, welche Räume wir tatsächlich brauchen, wenn wir künftig von A nach B kommen wollen“, sagt Holger Ludorf, der das Projekt in der Stadtverwaltung begleitet.“

In dem „Stadtpark auf Zeit“ soll es drei Wochen lang auch gastronomische Angebote geben: Flammkuchen, kalte Getränke, Kaffee und Kuchen. Auch kleinere Veranstaltungen, Kultur oder Sport sind denkbar. Interessierte und Ideengeber können sich an Klimaschutzmanagerin Johanna von Oy wenden.

Die Pfauengasse wird laut Pressemitteilung bis Dienstag (6. 9.) als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen, die Zufahrt zur Hinterstraße bleibt frei; Anlieger und Lieferverkehr haben ebenfalls weiter Zugang, nur die Parkplätze werden umgestaltet. Ausweich-Stellplätze finden sich an der Davidstraße und im Parkhaus der Kupferpassage.

Weitere Bausteine der Aktionswoche „Coesfeld geht weiter“, die von Samstag (13. 8.) bis Samstag (20. 8.) geplant ist, sind Interventionen im Bereich Letter Straße (Teilstück zwischen Südring und Kellerstraße), Walkenbrückenstraße und Laurentiusstraße.

Auch die „Platzhalter“ werden dann an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet für Akzente sorgen und zur Diskussion darüber einladen, wie die Mobilität in Zukunft aussehen könnte. | Bericht folgt