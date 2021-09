Im Gefahrenfall auf Notinseln flüchten

Ganz egal ob es das Auftragen eines Pflasters ist, das Ermöglichen eines Telefonats mit den Eltern oder ob es um schwerwiegendere Probleme wie Gewalt im eigenen Elternhaus oder sexuellen Missbrauch geht: Kindern soll es in Coesfeld in Zukunft erleichtert werden, schnell und ungezwungen Hilfe zu finden – auf sogenannten Notinseln. Bäcker, Friseure, Apotheken oder kleinere Supermärkte im gesamten Stadtgebiet können Notinseln werden, sofern sie sich dazu bereit erklären, Kindern zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen.

Entstanden ist diese Idee, die am kommenden Dienstag (28. 9.) im Jugendhilfeausschuss beraten wird, bereits im vergangenen Jahr durch den Jugendamtselternbeirat. Vorsitzender Michael Werner berichtete bereits in der ersten Sitzung des Jugendhilfeausschusses unter dem Arbeitstitel „Helfende Hände“ von einem Schutzprogramm, in dem Kinder in Gefahrensituationen in Geschäften Zuflucht finden können. Inspiriert wurde er dazu durch die Kampagne „Luisa ist hier“ (Codesatz für Frauen, die sich in Gaststätten oder Bars in Not befinden). Ziel sei es nun, Kindern im Falle von kleineren Verletzungen, aber auch bei Gefühlen des Bedrängtwerdens oder wenn sie sich verlaufen haben, mehrere Anlaufstellen zu bieten.

Im Elternbeirat wurde dann auf das Projekt Notinsel hingewiesen, das im Jahr 2002 durch die Stiftung Hänsel und Gretel gestartet wurde und bis heute an 230 Standorten umgesetzt wurde. Die Stiftung verfolgt das Ziel, Kinder vor sexuellem Missbrauch und Gewalt zu schützen – die Notinseln bilden einen Teil dieser Arbeit.

Wer sich auf freiwilliger Basis diesem Projekt vor Ort anschließt, erhält einen Aufkleber mit Wiedererkennungswert (siehe Bild), der gut sichtbar an dem Geschäft angebracht wird. Den Mitarbeitern wird durch Materialien erläutert, was im Notfall zu tun ist und welche Notrufnummern gewählt werden sollten. Wichtig sei laut Sitzungunterlagen, dass potenziell teilnehmende Geschäfte regelmäßige Öffnungszeiten aufweisen und gut sicht- und erreichbar sind. Kindern soll so ermöglicht werden, leicht eine Ansprechperson zu finden.

Für die Umsetzung vor Ort werde zunächst ein Projektpartner benötigt, der verantwortlich für die langfristige Betreuung ist. In Coesfeld soll das durch die Familienbildungsstätte Mehrgenerationenhaus gemeinschaftlich mit der Stadt Coesfeld passieren. Sollte das Projekt Notinsel umgesetzt werden, würden im kommenden Jahr 4000 Euro fällig werden, um Materialien anzuschaffen. Ab 2023 müsse dann laut Unterlagen ein Sockelbetrag von 2500 Euro zur Verfügung stehen.

Teilnehmende Kommunen in der Umgebung, darunter Münster, Lüdinghausen und Ascheberg, hätten bereits gute Erfahrungen mit den Notinseln gemacht. Viele Geschäfte hätten von sich aus die Teilnahme erklärt. Zwar würden die Anlaufstellen wenig genutzt, heißt es, allerdings fühlten sich die Kinder durch den Wiedererkennungswert und die Gewissheit, im Notfall Hilfe zu finden, sicherer. | Kommentar