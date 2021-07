Im Konzert Theater gehen die Scheinwerfer wieder an

Coesfeld

Endlich: Es geht wieder los! Auch im Konzert Theater sollen nach monatelanger Corona-Pause in der neuen Saison wieder die Scheinwerfer an- und der Vorhang aufgehen. „Wir sind startbereit und freuen uns auf Ihren Besuch“, wird das Team von Ernsting Stiftung Alter Hof Herding und Konzert Theater in einer Pressemitteilung zitiert. Wer, was und wann in der neuen Saison 2021/2022 auf der Bühne zu erleben ist, das erfahren Interessierte live bei einer Auftaktveranstaltung zur Spielplanvorstellung am Freitag (27. 8.) um 19.30 Uhr im Konzert Theater.