„Im Miteinander Stärke zeigen“

Coesfeld

Sven Hermanns gab es ganz offen zu: „Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt. Ich mache lieber. Und ohne Leute, die mitmachen, geht es nicht.“ Am Abend musste – nein durfte – er einmal im Mittelpunkt stehen, Lobreden, Applaus und stehende Ovationen annehmen und stolz auf sich sein. Der junge Mann wurde für sein außergewöhnliches Engagement nach der Flutkatastrophe im Ahrtal mit dem Jugendehrenamtspreis 2022 ausgezeichnet. Weitere Ehrenamtspreise verlieh die Stadt Coesfeld an Heike Engelmann, Hans Paskert, Pia Schultewolter und Anne Thier, verbunden mit einem großen Dank für ihren oftmals langjährigen und vielfältigen Einsatz in ganz unterschiedlichen Bereichen: Klimaschutz, Senioren- und Jugendarbeit.

Von Christine Tibroni